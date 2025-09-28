Kristaps Porziņģis Eiropas čempionātā apliecināja, ka ir lieliski gatavs gaidāmajai sezonai ar Atlantas "Hawks".
Šodien 05:35
Pilnā loze ar Porziņģi, Sesks pārbiedē atbalstītājus un latvieši bruģē ceļu uz NHL
Aizejošā nedēļa Latvijas un pasaules sportā, kā jau ierasts, bija pilna dažādu spraigu, traģisku, emocionālu un arī mazliet komisku atgadījumu, ja kādu no tiem sanāca palaist garām, portāls Jauns.lv atgādinās par to.
Droši vien skaļākais atgadījums bija aizvadītās nedēļas nogalē Cēsu rallija baisie kūleņi, ko piedzīvoja Mārtiņš Sesks un Renārs Francis. Skats biedējošs, bet abi autosportisti, par laimi sveiki un veseli. Esam priecīgi sagaidījuši mājās savu pasaules vicečempioni šķēpmešanā Aneti Sietiņu, bet Ziemeļamerikas sporta eksperti nebeidz slavē Atlantas “Hawks”, kas tikuši pie, cerams, pilnās lozes Kristapa Porziņģa personā. Tik daudzskaitlīgi kā šajā pirmssezonā latvieši Nacionālās hokeja līgas apcirkņos vēl nebija bijuši, turklāt ne viens vien liek arī par sevi skaļi runāt. No hokeja aprindām arī sāpīga vēsts, jo nopietnu savainojumu guvis Kristiāns Rubīns, kurš varētu arī neatgūties līdz februārī gaidāmajām olimpiskajām spēlēm.