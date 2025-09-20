Anete Sietiņa par izcīnīto sudrabu: “Gāju uz pilnu banku!”
“Instagram” kontā “Athleticslv” šķēpmetēja Anete Sietiņa dalījās ar iespaidiem par izcīnīto sudraba medaļu.
“Instagram” storijā ir ievietots video, kur viņai vaicāts, kā izdevies nokļūt līdz sudrabam pasaules čempionātā. Anete atbildēja: “Ar nagiem, cīņu, ticību un pārliecību, ka viss izdosies.”
Sportiste atzina, ka pirmajos metienos viņai traucēja sāpes papēdī, tāpēc nav izdevies veiksmīgi ieskrieties. Viņa vaicājusi trenerim, ko darīt šādā situācijā, uz ko saņēmusi pretjautājumu: “Ko daram?” Anete atceras, ka tobrīd teikusi: “Ejam uz pilnu banku – pēc tam jau redzēs, kā būs.”
Viņa sudraba medaļu veltīja mūžībā aizgājušajai bijušajai trenerei Valentīnai Eidukai.
Sietiņa sacensības sāka ar neieskaitītu metienu, otrajā mēģinājumā aizmeta šķēpu 59,43 metru tālumā, trešais metiens netika ieskaitīts, bet ceturtajā viņa ar rezultātu 59,56 metri no desmitās vietas pakāpās uz astoto, nodrošinot iespēju mest arī piekto metienu. Tādu pašu rezultātu sasniedza arī ķīniete Su Lindaņa, taču viņai otrs labākais rezultāts 58,97 metri bija sliktāks nekā Sietiņai.
Piektajā metienā Sietiņa šķēpu aizmeta 63,35 metru tālumā, pēc piekto metienu sērijas pakāpjoties uz trešo vietu. Sestajā mēģinājumā latviete sasniedza jaunu personisko rekordu 64,64 metri, iepriekšējo 2017. gadā sasniegto rekordu labojot par 17 centimetriem un izcīnot otro vietu pasaules čempionātā.
Līdz šim sudraba medaļu pasaules čempionātos Latvijai bija izcīnījusi vien tāllēcēja Ineta Radeviča, kura tāllēkšanā bija otrā 2011. gadā Dienvidkorejas pilsētā Tegu.
Par uzvarētāju ar otrajā mēģinājumā sasniegtu Ekvadoras rekordu 65,12 metri kļuva Juleisi Angulo, izcīnot lielāko panākumu savā karjerā, bet trešo vietu ar rezultātu 63,58 metri izcīnīja austrāliete Makkenzija Litla.
Atbilstoši noteikumiem par valsts naudas balvām par sasniegumiem sportā par pasaules čempionātā izcīnītu sudraba medaļu sportistiem pienākas nedaudz vairāk par 17 000 eiro.
Šķēpa mešanas pamatsacensībās Sietiņa iekļuva piektdien, B kvalifikācijas grupā sasniedzot labāko rezultātu 63,67 metri, kas ir sportistes šosezon labākais rezultāts.
No 12 sacensību dalībniecēm Sietiņai pirms sestdienas sacensībām šosezon bija piektais labākais rezultāts. Kvalifikācijas sacensību barjeru pārvarēt neizdevās Līnai Mūzei-Sirmajai, kura ar rezultātu 54,49 metri 36 sportistu konkurencē ieņēma 32.vietu. Sietiņai šis bija ceturtais pasaules čempionāts, pirms diviem gadiem Budapeštā ieņemot ceturto vietu.