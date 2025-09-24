Latvijas dizaineri neizrāda interesi - mūsu sportistiem formas 2026. gada olimpiskajām spēlēm šuj Itālija
Nākamā gada februārī Itālija kļūs par pasaules sporta centru — Milānā un Kortīnā norisināsies ziemas Olimpiskās spēles. Latvijas izlase tur startēs formā, ko radījis itāļu modes zīmols Don John, nevis vietējie dizaineri.
Šāds lēmums saistīts ar atklāta konkursa rezultātiem, kuros tika noteikti partneri oficiālo tērpu sagatavošanai. Kā skaidroja Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Raitis Keselis, galvenais konkursa nosacījums bija tas, ka daļa samaksas jāveic barterveidā — ne naudā, bet reklāmas iespējās. Lieliem ārvalstu uzņēmumiem tas ir pieņemami, taču Latvijas dizaineriem šādi noteikumi izrādījās pārāk apgrūtinoši. Rezultātā vietējie dizaineri gandrīz neizrādīja interesi par sadarbību, vēsta LSM.lv.
"Nevarētu sacīt, ka interese vispār kopumā būtu bijusi liela. Acīmredzot atkal pie vainas bijusi ekonomiskā situācija. Taču domāju, ka šobrīd izvēlētais sadarbības partneris pilnībā atbilst mūsu interesēm, un ceram, ka arī skatītājiem patiks tas, ko varēsim viņiem parādīt," sacīja Keselis.
Latvijas Mākslas akadēmijas Modes nodaļas vadītāja Agnese Narņicka uzsver, ka Latvijā ir ievērojams radošais potenciāls. Studenti un dizaineri jau iepriekš sadarbojušies gan ar valsts iestādēm, gan ar uzņēmumiem, tāpēc arī olimpiskajam projektam viņi būtu bijuši spējīgi. Tomēr šādā projektā nepieciešamas ievērojamas finanšu investīcijas, ko mazajiem uzņēmumiem vienkārši nav iespējams atļauties.
Latvijas olimpiešus iepriekš ir tērpuši vietējie mākslinieki: 2016. gada Rio olimpiskajās spēlēs par vizuālo tēlu atbildēja mākslinieks-modelētājs Bruno Birmanis ar savu komandu. Taču pašreizējā ekonomiskā situācija un konkursa īpatnības novedušas pie tā, ka 2026. gadā Latvijas sportisti tiks pārstāvēti ārvalstu zīmola radītā apģērbā.
Jaunos oficiālos tērpus plānots prezentēt nākamā gada sākumā. Tikmēr Latvijas Olimpiskā komiteja jau tagad aicina vietējos dizainerus gatavoties nākamajam konkursam — 2028. gada olimpiskajām spēlēm Losandželosā.