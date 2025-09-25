Kristaps Porziņģis ESPN veidotajā NBA spēlētāju rangā joprojām starp labākajiem
Ziemeļamerikas vadošais sporta medijs ESPN publicējis ikgadējo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāju rangu. Vietu labāko piecdesmit spēlētāju vidū saglabājis Kristaps Porziņģis.
Ja pirms gada Porziņģis tika ierindots 46. vietā, tad pirms 2025./2026. gada sezonas latvietim četru vietu kritums un 50. vieta. Visaugstākajā pozīcijā Porziņģis atradās pirms 2017./2018. gada sezonas, ieņemot 22. vietu.
"Veselība joprojām ir lielākā jautājuma zīme par Kristapu Porziņģi, īpaši jau šajā karjeras brīdī," teikts aprakstā par viņu. "2025. gada izslēgšanas spēlēs veselība ietekmēja viņa sniegumu, liedzot panākt to pašu, ko 2024. gadā ar Bostonas "Celtics". Tagad Kristapam ir iespēja pozitīvi ietekmēt Atlantas "Hawks", esot vienam no tās starpsezonas būtiskākajiem papildinājumiem. Viņš joprojām ir viens no labākajiem garā gala spēlētājiem NBA - elitārs groza aizsargātājs un drauds no tālmetienu līnijas. Ja viņš būs vesels, tad var ļaut "Hawks" kļūt par pretendenti novājinātajā Austrumu konferencē."
.@ESPN’s top 50 NBA players (50-11) this season:— Evan Sidery (@esidery) September 24, 2025
50. Kristaps Porzingis
49. Rudy Gobert
48. Mikal Bridges
47. Joel Embiid
46. Jamal Murray
45. Jarrett Allen
44. Jalen Johnson
43. Lauri Markkanen
42. Julius Randle
41. OG Anunoby
40. Aaron Gordon
39. Desmond Bane
38. Darius… pic.twitter.com/NgWfedNJeg
Šajā starpsezonā Bostonas "Celtics", kas bija spiesta uzsākt taupīt finanses, lai izvairītos no otrā greznības nodokļa soda samaksas, aizmainīja Porziņģi uz Atlantas "Hawks". Komanda, kas būvē to ap Treju Jangu, starpsezonā piesaistījusi vēl arī citus spēlētājus (zināmākie - Nikeils Aleksandrs-Vokers un Lūks Kenards), kas ļauj to uzskatīt par vienu no vadošajām komandām. Bijušais kluba basketbolists Džefs Tīgs uzskata, ka Porziņģis sava līguma pēdējā gadā aizvadīs ap 70 spēlēm.
Pirms jaunās NBA sezonas Porziņģis spēlēja Latvijas izlases rindās 2025. gada Eiropas čempionātā. sešās spēlēs vidēji izceļoties ar 20,2 punktiem, 8,7 atlēkušajām bumbām, 1,8 rezultatīvajām piespēlēm un 1,7 bloķētajiem metieniem. Vēsturiski redzams, ka vasarās, kurās Porziņģis spēlējis izlasē, ļauj viņam vēlāk produktīvi to pašu darīt NBA – pēc 2017. gada “EuroBasket” viņam 22,7 punkti vidēji mačā 48 spēlēs “Knicks” sastāvā (tiesa, sezona beidzās priekšlaicīgi ceļgala traumas dēļ), bet 2022. gadā pēc divām Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Turciju un Lielbritāniju viņam produktīva sezona “Wizards” rindās.
Sešas vietas augstāk par Porziņģi ir viņa jaunais komandas biedrs, uzbrucējs Džeilens Džonsons, kura iepriekšējā sezona beidzās priekšlaicīgi pleca traumas dēļ. 36 spēlēs viņš vidēji guva 18,9 punktus, izcīnīja desmit bumbas zem groziem, atdeva piecas piespēles un pārķēra 1,6 pretinieku piespēles. Savukārt kluba līderis, Trejs Jangs, ierindots 29. pozīcijā.
No eiropiešiem no 50. līdz 11. vietai redzami vēl arī tādi basketbolisti kā Rūdijs Gobērs no Francijas (49. vietā), Lauri Markanens no Somijas (43. vietā), Ivica Zubacs no Horvātijas (36. vietā), Domants Sabonis no Lietuvas (34. vietā), Francs Vāgners no Vācijas (32. vietā) un Alperens Šengins no Turcijas (25. vietā). Pirmais desmitnieks vēl nav paziņots.
Jaunā NBA sezona sāksies naktī uz 22. oktobri. Kā čempione jauno sezonu sagaidīs Oklahomastijas "Thunder", kas pagājušās sezonas finālsērijā ar 4-3 pieveica Indiānas "Pacers".