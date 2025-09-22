Medveds aiz četriem Kenijas skrējējiem viņš finišēja kā piektais ar rezultātu 29 minūtes un astoņas sekundes.
Artūrs Niklāvs Medveds labojis Latvijas rekordu 10 kilometru skrējienā
Artūrs Niklāvs Medveds Slovākijā notiekošās sacensībās labojis Latvijas rekordu desmit kilometru skrējienā.
Medveds aiz četriem Kenijas skrējējiem viņš finišēja kā piektais ar rezultātu 29 minūtes un astoņas sekundes. Līdzšinējais Latvijas rekords piederēja Dmitrijam Serjoginam, kurš 2019.gada nogalē šo distanci veica 29 minūtēs un desmit sekundēs.
Prjevidzā notikušajās sacensībās uzvarēja Moriss Čerujots ar finišu 28 minūtēs un deviņās sekundēs.
Medveds tagad ir jau ir pieckārtējs Latvijas rekordists gandrīz visās distancēs no 3000 līdz 10 000 metriem. Neuzlabots paliek vēl viens vienīgs Latvijas rekords 5000 metros, kas ir visvecākais.
Medveds jūlijā Liepājas pusmaratona sacensībās desmit kilometru distanci veica pat 28 minūtēs un 24 sekundēs, bet izrādījās, ka distance ir nedaudz par īsu un šo rezultātu par Latvijas rekordu neatzina.