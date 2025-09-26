FOTO: ar ziediem un galantu skūpstu mājās sagaidīta pasaules vicečempione šķēpmešanā Anete Sietiņa

Rīgas lidostā sagaidīta pasaules vicečempione šķēpmešanā Anete Sietiņa
Piektdienas rītā, 26.septembrī, Rīgas lidostā no Tokijas mājās tika sagaidīta pasaules vicečempione šķēpmešanā Anete Sietiņa.
Viņu sagaidīt bija devušies Anetes tuvinieki, kvēlākie atbalstītāji, Latvijas Olimpiskās Komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš un Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidents Dmitrijs Miļkevičs. Anete ieradās Latvijā piektdienas rītā, 26.septembrī, plkst. 8.30.
"Vēl neesmu līdz galam aptvērusi, kas ir noticis. Kad paies laiks un atskatīšos uz to, kas bijis, paturēšu ilgāk medaļu kaklā un sapratīšu, kas pa īstam ir noticis," lidostā sanākušajiem sacīja Sietiņa.
Viņa medaļu veltīja savai bijušajai trenerei Valentīnai Eidukai (1937-2023) un izteica pateicību arī pārējiem treneriem, kas palīdzējuši viņas rezultātu attīstībā. "Esmu pateicīga arī savai pirmajai trenerei Rasmai Turkai, kura mani no bērna kājām Salacgrīvā izveda līdz lielajai skatuvei. Tāpat esmu pateicīga Indrai Eversonei un pašreizējam trenerim Gintam Palameikam, kurš ieguldīja lielu darbu, lai es būtu šeit."
"Domāju, ka mēs vēl kādu medaļu atvedīsim mājās," uzsvēra Sietiņa.
Lai gan šajā pasaules čempionātā bija vēsturiski zemākā Latvijas pārstāvniecība - četri sportisti -, Sietiņa uzsver, ka panākumu atslēgai ir jābūt individuālam darbam. "Es sevi uzskatu par ļoti lielu šķēpa mešanas, vieglatlētikas un sporta fanātiķi. Ļoti stiprs raksturs, darba spējas un griba, cīņasspars - tas ir atkarīgs no katra cilvēka paša. Protams, ir liels atbalsts no Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Vieglatlētikas savienības, tāpat mums ir beidzot manēža Rīgā," secināja Sietiņa.
29 gadus vecā Sietiņa savu personīgo rekordu, kas iepriekš bija sasniegts pirms astoņiem gadiem, uzlaboja pa 17 centimetriem. "Personīgais rekords nāca ļoti ilgi, un tika pielikti ļoti mazi centimetri. Ar treneri mērķējam uz ko augstāku rezultātā, tie būtu vismaz divi metri. Daudz ko nosaka apstākļu sakritība un fiziskā forma. Ir jāpieliek tehniskajā izpildījumā un spēkā. Esmu vienā no labākajiem posmiem sportistes karjerā, un tas būs trumpis nākotnes sagatavošanās procesā," skaidroja Sietiņa.
Anete Sietiņa sudrabu Pasaules čempionātā Tokijāizcīnīja 20. septembrī. Ar savu panākumu viņa atkārtojot Latvijas vieglatlētu labāko sasniegumu pasaules meistarsacīkstēs - līdz šim sudraba medaļu pasaules čempionātos Latvijai bija izcīnījusi vien tāllēcēja Ineta Radeviča, kura tāllēkšanā bija otrā 2011. gadā Dienvidkorejas pilsētā Tegu.
Sietiņa sacensības sāka ar neieskaitītu metienu, otrajā mēģinājumā aizmeta šķēpu 59,43 metru tālumā, trešais metiens netika ieskaitīts, bet ceturtajā viņa ar rezultātu 59,56 metri no desmitās vietas pakāpās uz astoto, nodrošinot iespēju mest arī piekto metienu. Tādu pašu rezultātu sasniedza arī ķīniete Su Lindaņa, taču viņai otrs labākais rezultāts 58,97 metri bija sliktāks nekā Sietiņai.
Piektajā metienā Sietiņa šķēpu aizmeta 63,35 metru tālumā, pēc piekto metienu sērijas pakāpjoties uz trešo vietu. Sestajā mēģinājumā latviete sasniedza jaunu personisko rekordu 64,64 metri, iepriekšējo 2017. gadā sasniegto rekordu labojot par 17 centimetriem un izcīnot otro vietu pasaules čempionātā.
Atbilstoši noteikumiem par valsts naudas balvām par sasniegumiem sportā par pasaules čempionātā izcīnītu sudraba medaļu sportistiem pienākas nedaudz vairāk par 17 000 eiro.