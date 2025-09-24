FOTO: otrdien degusi Rīgas Nacionālā sporta manēža. Kas īsti notika?
Otrdien Rīgas Nacionālajā sporta manēžā izcēlās ugunsgēks, kura dēļ no telpām evakuējās pieci cilvēki. Kā norāda kāds aculiecinieks, "gaisā bija jūtama deguma smaka un notikuma vietā atradās gan ātrā palīdzība, gan policija un glābēji".
"Šādi izskatījās Rīgas Sporta manēžas jumts otrdienas vakarā," vietnē "Facebook" norāda Sandis. "Apkārtne oda pēc deguma, tur bija pilns ar ugunsdzēsēju mašīnām, un bija arī ātrā palīdzība un policija. Šajā bildē, cik saprotu, caur uzlauzto jumta segumu ceļ no iekšpuses ārā visādas, iespējams, daļēji sadegušas vai dzēšot sabojātas jumta detaļu atliekas un vēl visu ko," norāda vīrietis.
Tāpat viņš uzskata, ka degšana esot bijusi "pārdomāta stratēģija". "Vai tagad visi remondarbi ies pa pieskari, ēka tiks pasludināta par bīstamu un neizmantojamu? Gan jau atkārtoti remondarbi būs pārāk dārgi, lai tos atļautos, un ēka stāvēs tukša, līdz būs gatava pati sabrukt," raizējas Sandis.
Sporta kompleksa vadītājs Andis Konovalovs sazvērestības teorijas par notikušo degšanu noraida. "Notikušo nevarētu saukt par ugunsgrēku. Vienkārši būvdarbu rezultātā sāka gruzdēt jumta kupola konstrukcijas dēļi," pauž Konovalovs, piebilstot, ka vadība uz ugunsgrēku esot noreaģējusi ātri.
"Gruzdēšanas platība bija ļoti maza. Bet ugunsdzēsējiem sanāca no ārpuses uzplēst jumtu. [Glābšanas darbu rezultātā] iekšā tika nedaudz noliets ūdens, bet citādāk viss ir kārtībā." Jautāts, kādas varētu būt ugunsgrēka nodarītā postījuma zaudējuma aplēses, Konovalovs atbild sekojoši: "Tā ir būvnieku lieta, ko viņi risinās. Precīzi es nemācēšu pateikt".
Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka izsaukumu uz notikuma vietu tika saņemts 23. septembrī plkst. 15.00, kur divstāvu sabiedriskai ēkai dega jumta konstrukcija un siltinājums 30 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. Bet ap plkst.20.00 ugunsgrēks tika likvidēts. Valsts policija Jauns.lv apstiprina, ka par notikušo ir uzsākta resoriskā pārbaude.