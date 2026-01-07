ASV aiztur Krievijas kuģi, kura sargāšanai Kremlis bija nosūtījis zemūdeni
ASV amatpersonas trešdien aizturējušas ar Venecuēlu saistītu naftas tankkuģi pēc vairāk nekā divas nedēļas ilgas vajāšanas pāri Atlantijas okeānam. Avoti ASV medijiem apgalvojuši, ka Krievijas jūrasspēku piesaistītie kuģi un zemūdene it kā atradušies tuvumā notiekošajam, taču nav iejaukušies.
Sankcionētais kuģis, kas nosaukumu no “Bella 1” nomainījis uz “Marinera”, trešdien operācijas laikā tika pārņemts (nodrošināts), pavēstīja kāda ASV amatpersona. Sākotnēji Krasta apsardze to vajāja pie Venecuēlas krastiem pagājušajā mēnesī.
Amatpersona, kas runāja ar anonimitātes nosacījumu, norādīja, ka operāciju īsteno Krasta apsardze un ASV militārie spēki.
Tās piebilda, ka operācijas laikā vispārējā tuvumā atradās Krievijas militārie kuģi, tostarp Krievijas zemūdene. Atsevišķi ASV Krasta apsardze Latīņamerikas ūdeņos ir pārtvērusi arī citu ar Venecuēlu saistītu tankkuģi, pavēstīja ASV amatpersonas.
Tikmēr Kremļa propagandas mediji demonstrē videomateriālu, kurā it kā esot redzams, kā noritēja mēģinājums "sagrābt" kuģi.
BREAKING: The operation to board and seize the Russian flagged vessel Bella 1, also known as Marinera, is now underway, Reuters reports.— Daractenus (@Daractenus) January 7, 2026
This is the vessel Russia deployed a submarine and several other ships to protect. pic.twitter.com/IUMaIj8ACq
ASV izlūkdienesti saņēmuši informāciju, ka uz kuģa varētu atrasties ne tikai nafta. Venecuēlas amatpersonas iepriekš apspriedušas plānus uz tankkuģiem izvietot bruņotu militāro personālu, maskējot to par civiliedzīvotājiem, kā arī padomju laika pārnēsājamās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Šī informācija iegūta pirms nesen notikušās operācijas, kurā ASV īpašo uzdevumu vienības sagūstīja bijušo Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro.
Lai gan kuģis iepriekš kuģoja zem Panamas karoga, tagad tas reģistrēts Krievijā. Krievija oficiāli pieprasījusi ASV pārtraukt jebkādus mēģinājumus aizturēt kuģi, taču Vašingtona turpina izsekošanu. ASV amatpersonas norāda, ka mērķis ir "Marinera" pārņemt, nevis nogremdēt, līdzīgi kā tas notika ar tankkuģi "The Skipper" pagājušajā mēnesī. Ja operācija izdosies, "Marinera" būs jau trešais ASV aizturētais naftas tankkuģis kopš kampaņas sākuma septembrī. Tomēr militārpersonas brīdina, ka, ņemot vērā Krievijas spēku klātbūtni, operācija var tikt atcelta vai atlikta.
Konfrontācija notiek laikā, kad ASV prezidents Donalds Tramps vienpusēji izsludinājis "pilnīgu blokādi" Venecuēlas naftas tankkuģiem.