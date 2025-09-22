Hokejistam Kristiānam Rubīnam nopietns savainojums, kas apdraud dalību olimpiskajās spēlēs
Čehijas augstākās līgas hokeja klubs Plzeņas "Škoda" paziņojis, ka nopietna ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ vismaz nākamos četrus mēnešus nespēlēs aizsargs Kristiāns Rubīns. Tas var arī apdraudēt viņa dalību ziemas olimpiskajās spēlēs.
Čehijas augstākās līgas klubs nav precizējis traumu, taču norādījis, ka viņa situācija ir nopietna. Traumētajai vietai tiks veikta operācija un viņš nespēlēs vismaz nākamos četrus mēnešus. Tas nozīmē, ka Rubīns atpakaļ laukumā atgriezīsies tikai pēc Jaunā gada. Rubīns šajā sezonā vēl nebija aizvadījis nevienu spēli. Konkrētajā vienībā Rubīns aizvada otro sezonu.
🏥| Na základě provedených vyšetření informujeme o zdravotním stavu Kristianse Rubinse a Jakuba Šilera.— HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) September 22, 2025
Jakub Šiler bude mimo hru zhruba měsíc, zatímco Kristians Rubins kvůli zranění v horní části těla vynechá minimálně čtyři měsíce.
Tisková zpráva 👉🏻 https://t.co/bQv3mmwdMS pic.twitter.com/0dsAz0MWkK
Ņemot vērā savainojumu, "Škoda" komanda visdrīzāk meklēs papildinājumu aizsargu rindās, atklāja kluba ģenerālmenedžeris Martins Straka. "Kristiāna savainojums ir ļoti nopietns. Mēs šobrīd izvērtējam iespējas, kā risināt šo situāciju. Nav izslēgts, ka būs papildinājums aizsargu rindās," teica Straka. Pagājušajā sezonā Rubīns bija viens no komandas līderiem, regulārajā turnīrā iekrājot 25 punktus (10+15), bet četrās izslēgšanas spēlēs tiekot pie divām piespēlēm.
Šis savainojums var nozīmēt arī ziemas olimpisko spēļu izlaišanu. Tās gaidāmas pēc četriem ar pusi mēnešiem. Latvijas hokeja izlase atrodas vienā apakšgrupā ar Dānijas, Vācijas un ASV. Turnīru Harija Vītoliņa trenētā komanda uzsāks 12. februārī pret ASV, turpinās 14. februārī pret Vāciju un grupas spēles noslēgs 15. februārī pret Dāniju.
Rubīnu pēdējos gados mocījušas dažādas veselības likstas. Jau pirms 2025. gada pasaules čempionāta Rubīns atlaba no kājas traumas, kas gan ļāva viņam startēt turnīrā (spēlēja ar savainojumu). 2024. gada meistarsacīkstes Rubīns arīdzan izlaida savainojumu dēļ, kas lika pēc sezonas veikt operāciju.
Rubīns karjeras laikā spēlējis arī tādās komandās kā Toronto "Marlies", Toronto "Maple Leafs", Dānijas "White Hawks", Kalgari "Wranglers" un Zviedrijas "MoDo". 2023. gada pasaules čempionātā hokejā tieši Rubīna precīzais metiens bronzas mačā pret ASV ļāva izcīnīt kāroto medaļu.