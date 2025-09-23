Mūžībā devusies horvātu tenisa leģenda Nikola Piličs
Otrdien, 86 gadu vecumā mūžībā devies bijušais horvātu tenisists un treneris Nikola Piličs.
Piličs spēlētāja karjeras laikā izcīnīja deviņus ATP turnīru titulus un pasaules rangā sasniedza sesto pozīciju. 1973.gadā Piličs, tobrīd pārstāvot Dienvidslāviju, aizkļuva līdz Francijas atklātā tenisa čempionāta finālam, kurā piekāpās Ilijem Nastasem no Rumānijas. Savu vienīgo "Grand Slam" titulu viņš izcīnīja ASV atklātajā čempionātā 1970.gadā vīriešu dubultspēlēs pārī ar francūzi Pjēru Bartesu.
Savu spēlētāja karjeru Piličs noslēdza 1978.gadā. No 1987. līdz 1996.gadam Piličs bija Vācijas vīriešu tenisa izlases kapteinis, sekmējot vāciešu pirmo triumfu Deivisa kausa izcīņā 1988.gadā. Vēlāk vācieši viņa vadībā turnīrā uzvarēja arī 1989.un 1993.gadā. Tāpat viņš kā Horvātijas izlases kapteinis Deivisa kausā uzvarēja 2005.gadā, bet ar Serbijas izlasi - 2010.gadā. Piličs ir pirmais, kurš kā kapteinis uzvarējis Deivisa kausā ar trim dažādām izlasēm.
Laika posmā no 2015. līdz 2017.gadam Piličs pildīja padomnieka pienākumus Vācijas Tenisa federācijā (DTF), kā arī turpināja strādāt ar jaunajiem tenisa talantiem savā akadēmijā Minhenē. Viņa trenēto spēlētāju lokā savulaik bija arī bijušāis ranga līderis un "Grand Slam" titulu rekordists serbs Novaks Džokovičs.