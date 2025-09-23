Bijušais "Hawks" basketbolists prognozē Kristapam Porziņģim visvairāk spēļu kopš debijas sezonas
Jau karjeru beigušais 37 gadus vecais basketbolists Džefs Tīgs vienā no raidierakstiem atklājis, ka tieši Kristapa Porziņģa faktors var aizvest Atlantas "Hawks" vismaz līdz Austrumu konferences finālam. Viņš arī skaidroja iemeslu, kāpēc Porziņģis nākamsezon varētu aizvadīt daudz spēļu.
37 gadus vecais Džefs Tīgs no 2009. līdz 2016. gadam pārstāvēja Atlantas “Hawks” (pēcāk arī uz brīdi 2020. gadā), uz kuru šovasar no Bostonas “Celtics” aizmainīja latviešu basketbolistu Kristapu Porziņģi. Tieši Atlantā Tīgs pavadīja statistiski labākos gadus, karjeru noslēdzot 2021. gadā Milvoki “Bucks” sastāvā. Tās rindās viņš kļuva par NBA čempionu.
Pēc karjeras beigām Tīgs piedalās dažādos raidierakstos. “Club 520” vienā no epizodēm viņš skaidroja, ka tieši Kristaps Porziņģis būs basketbolists, kas mainīs “Hawks” sezonu. “Manuprāt, “Hawks” bez jebkādām problēmām sasniegs izslēgšanas spēles, es teiktu, ka pat Austrumu konferences finālu. Kura komanda ir tik krietni spēcīgāka par Atlantu? Orlando neko nav uzvarējusi.”
Savu viedokli Tīgs mēģina argumentēt ar faktu, ka Porziņģim nākamā ir esošā līguma pēdējā. Tās ietvaros viņš pelnīs 30,7 miljonus dolāru (nedaudz virs 26 miljoniem eiro). Ar 30 gadus veco latviešu basketbolistu var parakstīt jaunu vienošanos visas nākamās sezonas laikā. “Jūs ziniet, kā viņi spēlē, kad ir līguma pēdējais gads. Paredzu, ka Porziņģis spēlēs aptuveni 70 regulārā turnīra spēlēs,” ar pārliecību teica Tīgs.
Porziņģis vien savā debijas sezonā NBA nospēlēja vairāk par 70 mačiem regulārajā turnīrā – 72. Savā otrajā sezonā viņš nospēlēja 66 mačus, bet pēdējos gados viņš visvairāk spēlēs piedalījies 2022./2023. gada sezonā, kad Kristaps pārstāvēja Vašingtonas “Wizards”. Toreiz, kas bija viena no viņa individuāli labākajām karjeras sezonām, Porziņģis laukumā devās 65 cīņās.
Bijušais Atlantas “Hawks” aizsargs uzskata, ka līdz ar Kristapa Porziņģa piesaisti iespējama citādāka uzbrukuma izspēle. Viņš atklāj, ka sagaidot no Porziņģa laukuma izplešanu, kas ļautu viņu uz tālmetienu līnijas atrast Trejam Jangam – “Hawks” šī brīža saspēles vadītājam un līderim. Viņš viesojās vienā no šī raidieraksta epizodēm, sakot, ka tikai veselības likstas var apstādināt “Hawks” no labas nākamās sezonas.
Kristaps Porziņģis pirms NBA sezonas spēlējis Latvijas izlases sastāvā 2025. gada Eiropas čempionātā, sešās spēlēs vidēji izceļoties ar 20,2 punktiem, 8,7 atlēkušajām bumbām, 1,8 rezultatīvajām piespēlēm un 1,7 bloķētajiem metieniem. Vēsturiski redzams, ka vasarās, kurās Porziņģis spēlējis izlasē, ļauj viņam vēlāk produktīvi to pašu darīt NBA – pēc 2017. gada “EuroBasket” viņam 22,7 punkti vidēji mačā 48 spēlēs “Knicks” sastāvā (tiesa, sezona beidzās priekšlaicīgi ceļgala traumas dēļ), bet 2022. gadā pēc divām Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Turciju un Lielbritāniju viņam produktīva sezona “Wizards” rindās.
Atlantas “Hawks” starpsezonā krietni pastrādājusi spēlētāju tirgū. Bez jau minētā Porziņģa tā piesaistījusi arī tādus zināmus spēlētājus kā Nikeilu Aleksandru-Vokeru un Lūku Kenardu. Tāpat komandas rindās spēlē Deisons Denielss, kurš kļuva par pagājušās sezonas progresējošāko basketbolistu. un citi talantīgi spēlētāji.
Atlantas “Hawks” gatavoties sezonai sāks no 29. septembra, bet pirmā pārbaudes cīņa paredzēta 6. oktobrī pret Hjūstonas “Rockets”. Jauno NBA sezonu “Hawks” sāks naktī uz 23. oktobri pret Toronto “Raptors”.