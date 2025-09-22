Eksperti: lielākā ieguvēja NBA starpsezonā ir bijusi "Hawks" komanda, kas parakstīja līgumu ar Porziņģi
Sporta medija "ESPN" aptaujātie eksperti, kuru vidū bija treneri, skauti un basketbola klubu amatpersonas, par šī gada starpsezonas lielāko ieguvēju nosaukusi basketbola komandu "Hawks", kuras rindās turpmāk spēlēs Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis.
Septiņi no 20 aptaujātajiem ekspertiem atzina "Hawks" par lielāko ieguvēju starpsezonā, jo maiņas darījumā no Bostonas "Celtics" tika iegūts Porziņģis, klubs parakstīja līgumu ar Nikīlu Aleksandru-Volkeru un drafta dienā ieguva tiesības uz Asu Ņūelu kā arī vienu no nākamās sezonas pirmās kārtas izvēlēm.
"Domāju, ka tā būs viena no labākajām komandām Austrumu konferencē, izmantojot katru no tās instrumentiem," teicis kāds vārdā nenosaukts aptaujas dalībnieks.
Divi no aptaujas dalībniekiem uzskata, ka "Hawks" būs Austrumu konferences uzvarētāja izslēgšanas turnīrā. Deviņi prognozē, ka tā būs Klīvlendas "Cavaliers", septiņi - ka Ņujorkas "Knicks".
Titulu eksperti atvēl tikai Rietumu konferences komandām. Teju visi jeb 18 uzskata, ka tā būs pašreizējā čempione Oklahomasitijas "Thunder", bet pārējie divi ir pārliecināti par Denveras "Nuggets" uzvaru. "Hawks" pirmo pārbaudes spēli aizvadīs 6.oktobrī, bet pamatturnīru sāks pēc mēneša 22.oktobrī.