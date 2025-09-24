Danu Ločmeli iespēlē pirmajā maiņā, Ābols izpelnās lielāku uzticību, "Panthers" treniņos atgriežas Vilmanis
Naktī uz 24. septembri pārbaudes spēles pirms jaunās Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas turpināja aizvadīt līgas vienības. Trijās spēlēs laukumā devās arī latviešu hokejisti.

Bostonas "Bruins", ar ko pagājušās sezonas beigās debitanta trīs gadu līgumu, noslēdza uzbrucējs Dans Ločmelis, rezultatīvā spēlē ar 5:4 apspēlēja Ņujorkas "Rangers". 

Jau savā debijas spēlē Ločmelim atvēlēja nozīmīgu lomu, iespēlējot viņu pirmajā uzbrucēju virknējumā kopā ar Keisiju Mitelštatu (atdeva divas piespēles mačā) un Mateju Blumelu (guva vienus vārtus). Ločmelim spēlē 17:56 minūtes laukumā, kuru laikā izdarīts viens spēka paņēmiens un laukums pamests ar pozitīvu lietderības koeficientu (+2). 

Pirmajā pārbaudes spēlē piedalījās Zemgus Girgensons, kurš palīdzēja Tampabejas "Lightning" ar 3:2 pieveikt Nešvilas "Predators". Spēles uzvarētājs noskaidrojās pēcspēles metienu sērijā, bet pamatlaikā Tampabeja atspēlējās no 0:2 deficīta. 

Girgensons spēlēja otrajā uzbrucēju virknējumā, kurā vēl darbojās Džeikobs Peletjē un Boriss Katčuks (viņa pēcspēles metiens atnesa panākumu). Kopumā latviešu uzbrucējs laukumā pavadīja 15:04 minūtes, kurās izdarīja divus metienus uz vārtiem, uzvarēja 44,4% iemetienos, spēli pabeidzot ar pozitīvu lietderību (+1).

Vēl no Latvijas hokejistiem naktī uz 24. septembri laukumā devās Rodrigo Ābols, kuram šī kļuva jau par otro pārbaudes cīņu. Viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" gan ar 2:4 atzina Monreālas "Canadiens" pārākumu. 

Ābols spēlēja otrajā uzbrucēju virknējumā (kļuva par vienīgo "Flyers" uzbrucēju, kurš būs aizvadījis divas pārbaudes spēles pēc kārtas) kopā ar Kristianu Dvorāku un Ouenu Tipetu. Tieši šis virknējums sāka spēli. Kopumā latviešu uzbrucējs laukumā pavadīja 13:22 minūtes, kurās bija aktīvs - trīs metieni uz vārtiem, trīs bloķēti metieni, divi spēka paņēmieni un viens noraidījums. 

Spēlējot bez Elvja Merzļikina, Kolumbusas "Blue Jackets" ar 1:2 atzina Bufalo "Sabres" pārākumu. Šoreiz Kolumbusas vārtus sargāja Ivans Fedotovs (40 minūtēs atvairīja 24 no 25 pretinieku metieniem) un Zeks Savčenko (17:57 minūtēs atvairīja astoņus no deviņiem metieniem).  Pie iespējas vēl Detroitas "Red Wings" sastāvā netika Eduards Tralmaks, kura ar 3:2 apspēlēja Čikāgas "Blackhawks". 

Labas ziņas no Floridas "Panthers" nometnes. Treniņos atgriezies uzbrucējs Sandis Vilmanis, kurš pagājušās nedēļas kluba nākotnes spēlētāju mačā guva vārtus, taču pirmā perioda beigās pēc izrāviena ietriecās bortā un pēc tam spēlē vairs neatgriezās. 

Jaunā NHL sezona sāksies 7. oktobrī, bet līdz 4. oktobrim gaidāmas pirmssezonas pārbaudes spēles. Kā čempione jauno sezonu otro gadu pēc kārtas sagaidīs Uvja Balinska un Vilmaņa pārstāvētā "Panthers". 

