Gada sportiste Kitija Laksa: "Vēlos, lai izlase atgriežas savā līmenī!"
Nu jau kārtējo reizi nesasniedzot Eiropas čempionāta finālturnīru, Latvijas sieviešu basketbola valstsvienībai ir nepieciešamas jaunas vēsmas, intervijā žurnāla "Sporta Avīze" septembra numurā izteicās viena no izlases līderēm Kitija Laksa, kura ir Trīs zvaigžņu balvas kā 2024. gada Latvijas labākā sportiste ieguvēja.
Latvijas sieviešu basketbola izlasei nav izdevies kvalificēties diviem no iepriekšējiem trim Eiropas čempionātiem, bet vēl vienā tā nespēja izkļūt no apakšgrupas. Iepriekšējai sekmīgais turnīrs komandai bija pirms astoņiem gadiem, kad tika sasniegts ceturtdaļfināls un izcīnīta sestā vieta. “Uzvaru un punktu pietrūka! Tas viss ir uz mūsu pleciem, mēs nevaram tagad vainot Franciju vai izlozi. Viss bija mūsu rokās, un mēs darbu neizdarījām, turklāt diemžēl jāsaka, ka tas notika nu jau kārtējo reizi,” Laksa atcerējās nepārvarēto kvalifikācijas ciklu.
“Izjūtas bija ļoti nepatīkamas un vēl joprojām ir… Es pat nezinu, kā to raksturot. Vēlos, lai izlase atgriežas savā līmenī. Uz to mēs arī fokusēsimies. Ir jauns treneris, jauns personāls, un noteikti arī jaunākas meitenes tiek piesaistītas. Mums visiem kopā ir jāaug un jāattīstās, lai esam spējīgi konkurēt Eiropas līmenī. Mēs nevaram turpināt kā līdz šim, neizmantojot savas iespējas. Vēlamies spēlēt Eiropas čempionātā!” intervijā "Sporta Avīzei" pauda Latvijas labākā sportiste, kura Eiropas čempionātā debitēja 2013. gadā, kad tikko bija atzīmējusi 17. dzimšanas dienu, un šobrīd jau piedalījusies četros finālturnīros.
Šī gada Eiropas čempionāta kvalifikāciju Latvijas izlase nepārvarēja galvenā trenera Mārtiņa Gulbja vadībā, kura vietā tagad stājies Matīss Rožlapa. Laksa stāsta, ka vairums izlases spēlētāju Rožlapu pazīst ļoti labi, jo viņš sieviešu basketbolā strādā jau ilgi. “Viņam ir visas iespējas izcīnīt uzvaras un būt labam izlases trenerim, tikai jāstrādā, jāatrod kopējs plāns. Protams, mainīt izlases trenerus pēc katriem diviem gadiem, pēc katras neveiksmes arī ir interesanti, bet man neviens neko nejautāja, man šie lēmumi nav jāpieņem, tas balstās uz savienības pleciem.”
Tomēr uz jautājumu vai izlasei ir nepieciešams vietējais vai ārzemju speciālists, Laksa uzsvēra, ka nepieciešamas jaunas vēsmas. “No kurienes dabūt jaunas vēsmas? Man netiek ļauts pieņemt tādus lēmumus, un es arī tos nepieņemu.”
“Katra neveiksme vai izgāšanās… Labi, izgāšanās nav īstais vārds, tā es galīgi to nenosauktu, bet visas neveiksmes man karjeras laikā ir devušas papildu motivāciju, ka nevēlos tās piedzīvot atkal. Jāturpina augt, jāturpina strādāt un jāskatās uz nākotni, kā mēs varam plānveidīgi īstenot savus mērķus. Nevis tikai piedalīties,” stāsta pagājušā gada Latvijas labākā sportiste.
Pilnu interviju ar Kitiju Laksu, kura šovasar debitēja Sieviešu nacionālajā basketbola asociācijā (WNBA) un šobrīd ar Fīniksas “Mercury” komandu sasniegusi sacensību pusfinālu, lasiet žurnāla "Sporta Avīze" septembra numurā.