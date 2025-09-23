VIDEO: leģendārais Sidnijs Krosbijs pārbauda Artūra Šilova meistarību
Nesen Pitsburgas "Penguins" nonākušais latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs vienā no rīta treniņiem individuāli atvairījis komandas leģendas, Sidnija Krosbija metienus.
Sid spending time with Arturs Silovs.— Dan Kingerski (@TheDanKingerski) September 22, 2025
You can’t Arty Party all day if you don’t start in the morning. pic.twitter.com/rIS5IzlVzE
Jau ziņots, ka pagājušās sezonas Kaldera kausa vērtīgāko hokejistu Artūru Šilovu Vankūveras "Canucks" aizmainīja uz Pitsburgas "Penguins". Tās rindās viņš uzsācis gatavošanos jaunajai sezonai, pirmajā pārbaudes spēlē (zaudējumā pēcspēles metienos ar 1:2 pret Monreālas "Canadiens") gan laukumā vēl nedodoties.
"Man šķiet, šī man ir lieliska iespēja," treniņnometnes sākumā teica Šilovs. "Vankūverā situācija nebija vienkārša. Bija grūti sēdēt malā tajā situācijā. Man šķiet, šī man ir fenomenāla iespēja spēlēt NHL. Es vēlos to izmantot," turpināja Šilovs.
Pitsburgas sistēmā ir pieci vārtsargi - vēl bez Šilova arī Tristans Džerijs, Džoels Blomkvists, Filips Larsons un Sergejs Murašovs (pret "Canadiens" tika galā ar 19 no 20 metieniem). Komandas ģenerālmenedžeris pauda, ka divi labākie būs tās vārtsargi sezonā. Visdrīzāk Šilova lielākais konkurents ir Blomkvists, kurš pirmajā pārbaudes spēlē atvairīja visus 11 metienus spēlē.
Gatavojoties sezonai, Šilovs pirmdien, 22. septembrī, izmantoja iespēju trenēties no rīta, kad papildus metienus izdarīja arī komandas leģenda, Sidnijs Krosbijs. Video novērojams, kā Šilovs atsit Krosbija izdarītos metienus. 38 gadus vecais hokejists Pitsburgas sastāvā kļuvis par trīskārtējo Stenlija kausa ieguvēju.
Pēdējā laikā gan tiek baumots par iespējamo Krosbija aizmainīšanu. Viņa aģents atklājis, ka Krosbijs vēloties katru sezonu spēlēt izslēgšanas spēļu hokeju, savukārt "Penguins" ir komanda, kura atrodas starp pārbūvi un pēdējo augsto mērķu sasniegšanu kopā ar Krosbiju.
Pagājušajā sezonā Krosbijs 80 regulārās sezonas spēlēs tika pie 91 rezultativitātes punkta (33+58). Pitsburga jauno sezonu sāks naktī uz 10. oktobri, kad spēkosies pret Ņujorkas "Islanders".