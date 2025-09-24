Zināms "Rīgas zeļļu" budžets trešajai sezonai
Latvijas basketbola komandas "Rīgas zeļļi" budžets vienības trešajā sezonā būs tuvu vienam miljonam eiro, trešdien paziņoja kluba prezidents Edgars Buļs.
Mājas spēles komanda aizvadīs jaunajā Komandu sporta spēļu hallē, kur uz basketbola spēlēm var pulcēt ap 3000 skatītāju. Tāpat komanda aizvadīs pa divām spēlēm Rēzeknē un Cēsīs, kā arī vienu maču Saldū.
Pirmajā gadā komandas budžets bijis ap 550-600 tūkstošiem eiro, otrajā - ap 750 tūkstoši eiro. Budžets audzis, ņemot vērā papildu izmaksas, kas veidojas ar dalību Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL) un lielāku algu budžetu.
"Trešās sezonas budžets tuvojas vienam miljonam eiro. Ir uzdevums to savākt, taču esam uz pareizā ceļa. Šo skaitli, uz kuru gājām, esam faktiski sasnieguši trešajā sezonā," teica Buļs.
2025./2026. gada sezonā "Rīgas zeļļu" rindās spēlēs Toms Skuja, Juris Vītols, Rolands Šulcs, Raivo Kudrjavcevs, komandas kapteinis Uģis Pinete, Roberts Bērziņš, Dāvids Vīksne, Jānis Bērziņš, Rodijs Mačoha, Lietuvas centra spēlētājs Deniss Krestiņins, kā arī amerikāņi Frenkijs Fidlers un Frenks Čempions.
Komandas galvenā trenera pienākumus turpina pildīt Juris Umbraško, kuram asistē Dāvis Čoders un Oskars Zurkovs.
Pagājušajā sezonā Rīgas vienība Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) ieņēma otro vietu, bet Latvijas Basketbola līgā (LBL) tika pie bronzas godalgām.