Kuri pelna visvairāk? Noskaidroti Eiropas atalgotākie basketbolisti
Portāls "Eurohoops" apkopojis ULEB Eirolīgas komandu atalgotākos basketbolistus. Uzrādītās algas ir pēc nodokļu nomaksas, pirmo reizi turnīra vēsturē labākajam desmitniekam pelnot gandrīz trīs miljonus sezonā.
Pirms 2024./2025. gada sezonas pelnošākais Eiropas basketbolists bija bulgārs Aleksandrs Vezenkovs, kurš no NBA atgriezās uz Pireju "Olympiacos" par 4,1 miljonu dolāru vērtu atalgojumu (3,5 miljoni eiro) pēc nodokļu nomaksas. Desmito vietu ieņēma Evans Furņē, Naidžels Heizs-Deiviss, Vilijs Ernangomess un Vensāns Puarjē - visi pelnīja 2,2 miljonus dolāru (1,87 miljonus eiro).
Jaunākajā rangā Vezenkovs vairs nav līderis. Ar tādu pašu algu kā pagājušajā sezonā (4,1 miljonu dolāru) viņš nu ir trešais. Pireju "Olympiacos" līderi apsteiguši divi basketbolisti - Kendriks Nans no Atēnu "Panathinaikos" un Vasilije Micičs no Telavivas "Hapoel". Ar serbu Miciču "Hapeol" līgumu noslēdza par 5,6 miljoniem dolāru sezonā (4,77 miljoni eiro), turklāt aizsargam klubs piešķīris arī kapitāldaļas. Eiropas čempionātā Micičs gan nedemonstrēja pārliecinošu sniegumu.
Savukārt Nans, kurš ir "Panathinaikos" līderis, pagājušās sezonas laikā pagarinā vienošanos, un nu pelnīs 5,3 miljonus dolāru sezonā (4,5 miljoni eiro). Vēl iepriekšējā sezonā Nana alga bija 2,5 miljoni (2,13 miljoni eiro), kas nozīmē, ka jaunais darījumms ļāvis viņam savu atalgojumu dubultot un pacelties šajā rangā.
Atalgojums nav mainījies Rolanda Šmita komandas biedram Stambulas "Anadolu Efes" Šeinam Larkinam. Tāpat kā pagājušajā sezonā arī šajā viņš iekasē 3,75 miljonus dolāru (3,2 miljoni eiro). Ja pirms gada tas viņam deva otrā atalgotākā spēlētāja statusu, tad tagad - ceturto. Vēl pavisam nesen viņš ar Turcijas izlasi aizspēlējās līdz Eiropas čempionāta finālam.
Piekto vietu ieņem Eirolīgas jaunpienācējas "Dubai", kuras rindās spēlēs Dāvis Bertāns, starpsezonas skaļākais papildinājums - bosnietis Džanans Musa. Apvienotajos Arābu Emirātos viņa alga pret iepriekš pelnīto Madrides "Real" ir dubultota, turklāt šajā valstī ir pateicīga nodokļu sistēma. Musa, kurš tādējādi ir atalgotākais basketbolists "Dubai" rindās, pelnīs 3,5 miljonus dolāru (gandrīz trīs miljoni eiro).
Pret iepriekšējo gadu algas pieaugumu sagaidījis Evans Furņē. Viņš, pēc medija "Eurohoops" informācijas, nākamajā gadā pelnīs par vienu miljonu vairāk - 3,2 miljonus ASV dolāru, kas ļauj tagad būt sestajam apmaksātākajam basketbolistam Eirolīgā.
Algas pieaugumi ir vēl diviem Atēnu "Panathinaikos" spēlētājiem - Matiass Lesors, kuram pagājusi sezona noslēdzās priekšlaicīgi traumas dēļ, pēc 1,7 miljonu pelnīšanas sagaidīja līguma pagarinājumu un algas pieaugumu līdz 3,2 miljoniem dolāru (2,7 miljoni eiro), bet Kostas Slukass alga pieaugusi par 300 tūkstošiem - līdz 3,1 miljonam (2,64 miljoni eiro).
Pirms gada "Monaco" līdera Maika Džeimsa trīs miljonu alga (2,55 miljoni eiro) viņu ierindoja trešajā vietā, bet tagad tā ir tikai devītā pozīcija - tik strauji kāpuši atalgojumi atsevišķos Eirolīgas klubos, dominējot Atēnu "Panathinaikos" un Pireju "Olympiacos".
Desmitnieku ar 2,7 miljonu atalgojumu (2,3 miljoni eiro) noslēdz Madrides "Real" centrs Valters Tavaress un Telavivas "Hapoel" aizsargs Elaidža Braients, kurš pagājušajā sezonā bija Rolanda Šmita komandas biedrs Stambulā. Braients ar produktīvo sezonu Turcijā saņēmis savu karjeras lielāko līgumu.
Jaunajā Eirolīgas sezonā gaidāma četru Latvijas basketbolistu dalība - Artūrs Žagars pārstāv Stambulas "Fenerbahce", Rolands Šmits Stambulas "Anadolu Efes", Dāvis Bertāns "Dubai", bet Rodions Kurucs pārcēlās uz Vitorijas "Baskonia". Iepriekšējās sezonas laikā tika ziņots, ka lielākais atalgojums ir Šmitam, kurš Stambulā pelna ap 1,2 miljoniem eiro. Bertāns Dubaijā iekasē vienu miljonu dolāru, bet Žagars - ap 400 tūkstošiem eiro.
Jau 30. septembrī ar pirmajām spēlēm sāksies 2025./2026. gada Eirolīgas sezona, kurā būs vairāk spēļu regulārajā turnīrā. Starpsezonā komandu skaits no 18 tika palielināts līdz 20.
