Latvijas Slidošanas asociācija skaidro, kāpēc Deniss Vasiļjevs olimpiskās sezonas sākumā bija bez nopelnītā finansējuma
Latvijas Slidošanas asociācija (LSA) ir norēķinājusies ar pašmāju vadošo daiļslidotāju Denisu Vasiļjevu par viņa startiem iepriekšējā sezonā, aģentūrai LETA apstiprināja abas puses.
Vasiļjevs iepriekš digitālā satura veidotāju atbalsta vietnē Ko-fi.com savā blogā paziņoja, ka problēmas ar LSA viņam liegušas finanšu resursus, lai pienācīgi sagatavotos jaunajai sezonai. Šīs problēmas viņu ietekmējušas arī psiholoģiski.
Kā aģentūrai LETA skaidroja LSA valdes priekšsēdētājs Uldis Šauers, Vasiļjeva paustās bažas bijušas par iepriekšējās sezonas izdevumiem. LSA vairākkārt teikusi, lai rēķinus par tiem iesniedz savlaicīgi, taču viņa menedžeris to darījis tikai vasarā, turklāt iesniedzis par visu periodu kopā. "Izvērtējot rēķinus un pieprasīto izdevumu atmaksas lietderību, nonācām pie kopēja viedokļa, kas ir jāapmaksā. Saistībā ar šo sezonu mums bija vienošanās par sacensībām, kurās sportists piedalīsies, un aptuvenās tāmes ar izmaksām," teica Šauers.
LSA prezidents neslēpa, ka daļu no summas, kas mērāma vairākos simtos eiro, federācija atteikusies apmaksāt, jo tās neesot ar dalību sacensībās saistītas izmaksas. Izmaksas sportistam tiek veiktas no Starptautiskās Slidošanas asociācijas (ISU) maksājumiem LSA.
Vasiļjevs jau bija paziņojis, ka atsaucis dalību no šonedēļ gaidāmajām "Nebelhorn Trophy" sacensībām, taču viņa dalība šajos mačos vēl nav izslēgta. Kā sportists nedēļas nogalē teicis LSA, viņš šobrīd ir labā sportiskā formā. ""Nebelhorn Trophy" bija vienas no sacensībām, kuru izmaksas apstiprinājām viņa iesniegtajā sarakstā. Rakstveidā apstiprinājām, ka varam veikt avansa izmaksu par šīm sacensībām. Par nemaksāšanu nebija nekādas runas," teica Šauers.
Vasiļjeva menedžeris Kristofers Trevizans piektdien aģentūrai LETA apstiprināja, ka ceturtdien no LSA saņemts pēdējais maksājums par iepriekšējām sezonām. Arī pats Vasiļjevs svētdien savā Ko-fi.com blogā paziņoja, ka LSA nokārtojusi iepriekšējās saistības un šobrīd notiek darbs pie sezonas plānošanas.
Vasiļjevs šosezon plāno startēt olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, "Grand Prix" sacensībās Ķīnā un Somijā, kā arī "Golden Spin" sacensībās Horvātijā. Šī gada pasaules čempionātā viņš nodrošināja Latvijai divas kvotas olimpiskajās spēlēs, un otro no tām, visticamāk, izmantos Fedirks Kuļišs.