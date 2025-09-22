Par labāko pasaules futbolistu atzīts Usmans Dembelē
Par aizvadītās sezonas labāko futbolistu pasaulē atzīts Parīzes "Saint-Germain" uzbrucējs Usmans Dembelē.
28 gadus vecais francūzis prestižo "Ballon d’Or" balvu saņēma pirmo reizi karjerā. Iepriekšējā sezonā viņš palīdzēja parīziešiem pirmo reizi vēsturē uzvarēt UEFA Čempionu līgā. PSG uzvarēja arī Francijas čempionātā un valsts kausa izcīņā, kā arī UEFA Superkausā, bet FIFA Klubu pasaules kausā guva otro vietu. Ceturto gadu pēc kārtas "Ballon d’Or" tika piešķirts par labāko sniegumu iepriekšējā sezonā, nevis kalendārajā gadā.
Sieviešu konkurencē trešo sezonu pēc kārtas balvu saņēma spāniete Aitana Bonmati, kļūstot par pirmo, kura trīsreiz saņēmusi šo atzinību. Ar "Barcelona" komandu viņa aizcīnījās līdz UEFA Sieviešu čempionu līgas finālam, bet ar Spānijas izlasi kļuva par Eiropas vicečempioni, uzvarēja Spānijas čempionātā un kausa izcīņā.
Reimona Kopas balvu kā labākais jaunais futbolists vecuma grupā līdz 21 gadam otro sezonu pēc kārtas saņēma Spānijas izlases un "Barcelona" 18 gadus vecais uzbrucējs Lamine Jamals, kurš ar Dembelē bija pēdējie divi finālisti uz "Ballon d'Or" balvu. Sievietēm šī balva tika viņa kluba biedrenei spāņu pussardzei Vikijai Lopesai.
Savukārt Ļeva Jašina vārdā nosaukto balvu kā labākais vārtsargs ieguva Parīzes "Saint-Germain" bijušais bumbu ķērājs Džanluidži Donnarumma, kurš tagad pārstāv Mančestras "City". Sievietēm šo balvu saņēma Anglija izlases un Londonas "Chelsea" vārtsardze Hanna Hemptone.
Gerda Millera balvas kā labākie iepriekšējās sezonas vārtu guvēji ieguva zviedrs Viktors Ģēkerešs un poliete Eva Pajora. Tagad jau Londonas "Arsenal" futbolists Ģēkerešs iepriekšējā sezonā Lisabonas "Sporting" sastāvā guva 53 vārtus. "Barcelona" futboliste Pajora izcēlās ar 43 vārtu guvumiem.
Par labākajām komandām tika atzītas UEFA Čempionu līgā uzvarējušās PSG vīriešu konkurencē un Londonas "Arsenal" sieviešu konkurencē. Labāko treneru balvas saņēma PSG stūrmanis Luiss Enrike un Eiropas čempiones Anglijas sieviešu futbola izlases stūrmane Sarīna Vīgmana.
Pērn galvenās individuālās balvas saņēma Rodri Ernandess Kaskante jeb Rodri un Bonmati.
Ceturto gadu pēc kārtas "Ballon d’Or" tika piešķirts par labāko sniegumu iepriekšējā sezonā, nevis kalendārajā gadā.
Kopš 1956.gada žurnāls "France Football" pēc kontinenta žurnālistu balsojuma pasniedza Eiropas labākā futbolista balvu jeb "Ballon d'Or", bet, tā kā bieži šīs balvas ieguvējs bija tāds pats kā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) rīkotajā pasaules labākā futbolista aptaujā, 2010.gadā pēc tā brīža FIFA prezidenta Zepa Blatera iniciatīvas tās tika apvienotas. FIFA labāko spēlētāju noteica valstsvienību kapteiņu, galveno treneru un žurnālistu balsojums, un turpmāk šādu formātu pārņēma "Ballon d'Or".
FIFA pārtraucot līgumu ar izdevumu "France Football", no 2017.gada Eiropas labākais futbolists un pasaules labākais futbolists atkal tiek noteikti atsevišķās aptaujās.
Kopš 1956.gada žurnāls "France Football" pēc kontinenta žurnālistu balsojuma pasniedza Eiropas labākā futbolista balvu jeb "Ballon d'Or", bet, tā kā bieži šīs balvas ieguvējs bija tāds pats kā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) rīkotajā pasaules labākā futbolista aptaujā, 2010.gadā pēc tā brīža FIFA prezidenta Zepa Blatera iniciatīvas tās tika apvienotas. FIFA labāko spēlētāju noteica valstsvienību kapteiņu, galveno treneru un žurnālistu balsojums, un turpmāk šādu formātu pārņēma "Ballon d'Or".
FIFA pārtraucot līgumu ar izdevumu "France Football", no 2017.gada Eiropas labākais futbolists un pasaules labākais futbolists atkal tiek noteikti atsevišķās aptaujās.