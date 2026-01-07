Zviedrijā 12 gadus vecu zēnu tur aizdomās par pasūtījuma slepkavību. Taču ir vēl šokējošāka nianse
Nevienam nav noslēpums, ka pēdējo gadu laikā kādreiz mierpilnā Zviedrija saskārusies ar krasu vardarbības līmeņa paaugstināšanos, un tajā aizvien vairāk iesaistīti gados jauni cilvēki. Taču pagājušā gada decembrī Malmē notika kaut kas tāds, kas šokēja pat pieredzējušus likumsargus.
Politichef i Malmø havde aldrig troet, at han skulle pågribe en 12-årig for mord https://t.co/b8VYlPBz5Q— Politiken (@politiken) January 2, 2026
12. decembra vakarā automašīnas aizmugurējā sēdeklī tika atrasts sašauts kāds 21 gadu vecs vīrietis. Cietušais, kurš apšaudes brīdī bija braucis ar draugiem, tika nogādāts slimnīcā un drīz nomira. Izmeklēšanas gaitā policija par galveno aizdomās turamo identificēja 12 gadus vecu puiku, kurš 16. decembrī tika aizturēts. Vēl trakāk, puika jau bija saņēmis vairāku slepkavību pasūtījumus, un par šo slepkavību viņam bija apsolīti 250 000 kronu (vairāk nekā 23 000 eiro), taču šoreiz viņš automašīnā esot nošāvis nepareizo cilvēku, vēsta “Daily Star”, atsaucoties uz zviedru izdevumiem “Sydsvenskan” un “Expressen”.
Tā kā Zviedrijā nevar ieslodzīt cietumā personu, kas nav sasniegusi 15 gadu vecumu, viņš nodots aprūpes dienestam. Šis puika kopš septiņu gadu vecuma dzīvojis ar savu vecomammu.
Nacionālās policijas komisāre Petra Lunda atzinusi, ka šī ir pirmā reize, kad viņa dzirdējusi par tik maza bērna turēšanu aizdomās par slepkavības pastrādāšanu ar šaujamieroci, vēsta Zviedrijas radio. Viņa piebildusi, ka agrāk tik jauni cilvēki turēti aizdomās par sprādzienu sarīkošanu, ieroču pārvadāšanu un citu uzdevumu veikšanu dažādu bandu uzdevumā.
Malmes policijas izmeklētājs Rasems Čebils paudis bažas par to, ka aizvien vairāk vardarbīgo noziegumu izdarītāju izrādās nepilngadīgie. “Mēs redzam, ka vecums samazinās. Mums ir bijuši ļoti jauni likumpārkāpēji, īpaši incidentos ar rokas granātām,” viņa teikto citē “Daily Mail”. Faktā, ka Zviedrijā palielinājies slepkavu skaits pusaudžu un bērnu vidū, viņš saskata arī sociālo mediju vainu, ar kuru starpniecību pieaugušie noziedznieki atrod savu asiņaino nodomu izpildītājus. Savukārt juriste Evina Četina, kas sarakstījusi grāmatu par jauniešu bandām, norāda, ka pirms kļūšanas par algotajiem slepkavām daudzi bērni jau 12 vai 13 gadu vecumā sāka ar narkotiku tirdzniecību. “Viņi ir bērnu karavīri,” viņa sacīja, šos bērnus salīdzinot ar tiem, kurus izmanto Islāma valsts un kristiešu ekstrēmistu “Kunga pretestības armija” daudzviet Āfrikā. “Viņus izmanto vecāki cilvēki, kuri ar viņiem manipulē. Viņi to panāk ar narkotikām, viņus izolē no sabiedrības. Bērnus kontrolēt var ļoti viegli, un ir šausmīgi, cik ātri viņi to patiesībā spēj izdarīt.”
Atsaucoties uz vietējo varas iestāžu datiem, “Daily Mail” norāda, ka Zviedrijā sliktā nozīmē izceļas uz pārējo Ziemeļvalstu fona ar jauniešu iesaisti ielu bandās. 2022. gadā 73 Zviedrijas jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem tika turēti aizdomās turēti par slepkavībām vai slepkavību mēģinājumiem, izmantojot šaujamieročus. Savukārt 2023. gadā aģentūra “Reuters” vēstīja, ka 363 apšaudēs Zviedrijā tika nogalināti 55 cilvēki, salīdzinājumā ar nieka sešiem nāves gadījumiem kopumā Zviedrijas trijās kaimiņvalstīs Norvēģijā, Somijā un Dānijā.