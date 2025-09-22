No "Red Bull" atbrīvotais Horners tikai tagad atstājis komandu; turklāt ar iespaidīgu kompensāciju
Kristians Horners tikai tagad oficiāli šķīries no “Red Bull” komandas, panākot izlīgumu ar organizāciju. Bijušais F-1 komandas boss un izpilddirektors tika atcelts no amata pēc Lielbritānijas GP.
Hornera pārraudzībā “Red Bull” izcīnīja astoņus braucēju un sešus konstruktoru titulus, kā arī tika aizsākti tādi projekti kā “Red Bull Powertrains 2026” un “Red Bull Applied Technologies”. Oficiāli Hornera līgums bija līdz 2030. gadam, bet tagad panākts izlīgums par tā priekšlaicīgu laušanu. Summa, kas izmaksājama Horneram kā kompensācija, tiek lēsta robežās no 70 līdz 100 miljoniem ASV dolāru.
Atvadu paziņojumā Horners uzsvēra lepnumu par komandas sasniegumiem un cilvēkiem, ar kuriem kopā nostiprināts “Red Bull” statuss F-1 elitē.
“Lielākais gandarījums man ir bijis apvienot un vadīt neticami talantīgu un mērķtiecīgu cilvēku grupu, kas spēja stāties pretī lielākajiem autoražotājiem pasaulē,” viņš sacīja. Horners arī novēlēja veiksmi jaunajam vadītājam Lorānam Mekīsam, pilotiem Maksam Verstapenam un Juki Cunodam, kā arī visai “Red Bull Technology Group”. Savukārt kompānijas vadības pārstāvis Olivers Minclafs pateicās Horneram par 20 gados paveikto. Minclafs nosauca viņu par vienu no galvenajiem faktoriem, kas padarījis “Red Bull” par vienu no veiksmīgākajām F-1 komandām.
Tagad, kad panākts izlīgums, Horners varēs sākt domāt par nākotnes iespējām. Pagaidām gan nav skaidrs, kad viņš drīkstētu pievienoties kādai citai komandai. Iepriekš britu saistīja ar potenciālu iesaisti “Alpine”, tomēr “Renault” vadība noliedza baumas par komandas daļu pārdošanu. Arī “Cadillac” F-1 komanda apstiprinājusi, ka Horneram jaunajā projektā vietas nebūs. Savukārt “Ferrari” vēl vasarā pielika punktu spekulācijām, pagarinot līgumu ar savu pašreizējo bosu Frederiku Vasūru.