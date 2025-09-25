Mūžībā devies viens no Latvijas regbija leģendārākajiem spēlētājiem - Voldemārs Batarags
Trešdien, 24. septembrī, 62 gadu vecumā mūžībā tika aizsaukts viens no Latvijas regbija leģendārākajiem spēlētājiem - Voldemārs Batarags (17.12.1962-24.09.2025).
"Viņa sportiskais ceļš regbijā nebija garš, bet paliks atmiņā kā ļoti spilgts. No bobsleja trasēm, kur viņš kļuva par pirmo PSRS čempionu, viņš ienāca regbija saimē un ātri pierādīja sevi kā izcils pirmās līnijas spēlētājs – ātrs, spēcīgs un liels cīnītājs," vietnē "Facebook" pauž Bataraga savulaik pārstāvētais klubs "Miesnieki".
"Viņš bija īsts komandas biedrs – godīgs, atbalstošs un vienmēr gatavs stāvēt plecu pie pleca ar saviem komandas biedriem arī pēc karjeras beigām. Mēs zaudējam ne tikai sportistu, bet arī uzticamu draugu, kura klātbūtne mūsu komandā nozīmēja daudz vairāk par punktiem vai uzvarām."
"Lepojamies, ka viņa mīlestība pret regbiju turpinājās arī dēlā, kurš ar panākumiem aizstāvējis Miesnieku krāsas. Matīs, tev un tavai ģimenei mūsu plašās regbija ģimenes vārdā izsakām tev visdziļāko līdzjutību! Voldemāra vārds un darbi paliks mūsu atmiņās un kluba vēsturē. Voldi, mēs vienmēr Tevi atcerēsimies šādu!" norāda "Miesnieki".
Batarags uzskatāms par vienu no Latvijas bobsleja celmlaužiem. 1983. gadā viņš kopā ar Egilu Elbertu kļuva par pirmo Latvijas čempionu bobslejā divniekiem, vēlāk daudzus gadus bija viens no PSRS izlases pilotiem.
Vēlāk Batarags ar labām sekmēm pievērsās regbijam, pārstāvēja “Rīgas miesnieku” komandu (RK "Miesnieki"). Latvijas izlases rindās Batarags aizvadīja 34 spēles, 33 no tām sākot valstsvienības pamatsastāvā. Viņa kontā šajās spēlēs divi piezemējumi.