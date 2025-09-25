Itālijā kādā ezerā atrasts miris 27 gadus vecs igauņu futbolists
Trešdien Trazimeno ezerā Itālijas centrālajā daļā atrasts 27 gadus vecā bijušā Tallinas futbola kluba "JK Legion" spēlētāja Antona Lubejeva līķis.
Lubejevs bija viens no dalībniekiem lietā par sarunātām futbola spēlēm pirms vairākiem gadiem. Harju apriņķa tiesa atzina vairākus futbolistus par vainīgiem grupveida krāpšanā. Lubejevs bija viens no viņiem.
Itālijas policija par incidentu ar Lubejevu uzzināja pagājušajā piektdienā. Viņš kopā ar diviem pavadoņiem devās izbraucienā ar gumijas laivu pa Trasimēnas ezeru, kad pēkšņi Lubejevs iekrita ūdenī, raksta "Postimees.ee".
Itāļu portāls "Perugia24.net" ziņoja, ka Lubejeva ķermenis šonedēļ tika atrasts ezerā. Notikušā apstākļi tiek izmeklēti, jo pagaidām tie nav pilnībā skaidri.
Pēc medija sniegtās informācijas, Lubejevs bija devies atpūsties uz Itāliju kopā ar diviem draugiem, kurus viņš bija iepazinis kādā ārzemju ceļojumā pirms dažiem mēnešiem.
Tieši viņi ziņoja policijai par Lubejeva pazušanu un, izmantojot tulku, mēģināja izskaidrot, ka Lubejevs zaudējis līdzsvaru laivā, iekritis ūdenī un viņi viņu vairs nav redzējuši.
Policija noskaidro, vai Lubejevs prata peldēt. Tagad, pēc līķa atrašanas, tiks veikta ekspertīze, lai noteiktu patiesos traģēdijas iemeslus.