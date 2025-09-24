Noskaties - iznācis filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" ilgi gaidītais treileris
Sportisks azarts, latviešu sievietes spēks un sīkstums, bet pāri visam mīlestība pret savu ģimeni un zemi - var raksturot režisora Dzintara Dreiberga jauno filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Filma pie skatītājiem nonāks 6. novembrī, līdz ar treilera publicēšanu kinoteātros visā Latvijā sākusies biļešu iepriekšpārdošana.
Spēlfilma balsīta uz patiesiem notikumiem, aizvedot skatītājus uz 20. gadsimta vidu – padomju varas okupētās Latvijas Rīgu, kur top sieviešu basketbola komanda “TTT”, kas drīz vien kļūs par Eiropas un pasaules basketbola fenomenu. Filmas galvenā varone ir pirmā komandas “TTT” kapteine Dzidra Uztupe-Karamiševa, caur viņas stāstu tiek atklāts ne tikai treniņu un sacensību dramatisms, bet arī jauno sportistu personīgie izaicinājumi, politiskais spiediens un drosme uzvarēt pat tos, kurus uzveikt nedrīkst.
Sieviešu basketbola komanda “TTT” 12 reizes pēc kārtas izcīnījusi PSRS čempionāta zelta medaļas, 18 reizes uzvarējusi Eiropas Čempionvienību kausā (mūsdienās pielīdzināms FIBA Eirolīgai) un iekļauta Ginesa rekordu grāmatā. Dzidra Uztupe-Karamiševa ilgstoši bija vienīgā latviete Staļina laika PSRS izlasē, vēlāk kļūstot par komandas “TTT” kapteini un treneri. Sporta meistarei basketbols bija instruments, lai sev pašai ārkārtīgi svarīgu iemeslu dēļ apspēlētu gan VDK, gan visu PSRS sistēmu. “Pētot “TTT” komandu un Dzidras stāstu, radās vairāki jautājumi, uz kuriem nebija viegli rast atbildes, piemēram, kāpēc profesionāla sportiste, gaidot savu iznācienu laukumā, rokās turēja rotaļu lācīti. Daudzas lietas par šo laiku joprojām ir noklusētas. Filma pie skatītājiem nonāks Patriotu mēnesī, un ar komandu ceram, ka tas atgādinās – latviešiem vairs nav jāklusē. Jā, toreiz klusēja ar vārdiem, bet ne ar darbiem, kas palīdzēja saglabāt apziņu par mums kā spēcīgu un vienotu tautu. Mūsu vēsture nav tikai sāpju un traumu stāsts, bet arī neticama spēka apliecinājums,” pārdomās dalās režisors Dzintars Dreibergs.
Dzidras Uztupes-Karamiševas lomu atveido aktrise Agnese Budovska. Filmā piedalās arī Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Evelīna Otto, Gatis Gāga, Marta Lovisa Jančevska, Raimonds Celms, Natālija Živeca, Anatolijs Fečins un citi.
6. novembrī “Forum Cinemas” notiks filmas oficiālā pirmizrāde, vienlaikus to sāks demonstrēt arī kinoteātros visā Latvijā. Biļetes uz seansiem jau ir iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā. Filmas veidotāji aicina skatītājus sekot līdzi jaunākajai informācijai par īpašajiem pasākumiem kinoteātros, kā arī Patriotu mēnesī novembrī kopā izdzīvot Latvijai nozīmīgu stāstu par drosmi, saliedētību un uzvaru.
Filma tapusi studijā KULTFILMA. Režisors un producents ir Dzintars Dreibergs, operators – Valdis Celmiņš, komponiste – Lolita Ritmanis, māksliniece – Laura Dišlere, montāžas režisors – Gatis Belogrudovs, skaņu režisors – Aleksandrs Vaicahovskis, kostīmu māksliniece – Sandra Sila, grima māksliniece – Aija Beata Rjabovska, aktieru atlases režisore – Gunita Groša, producentes – Marta Romanova-Jēkabsone, Arta Ģiga, Inga Praņevska. Izplatītājs – “Baltic Content Media”.
