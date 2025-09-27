Ukraina sestdien ar sašutumu reaģējusi uz Starptautiskās Paralimpiskās komitejas lēmumu...
Ukraina sestdien pauda neizpratni par to, kāpēc Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (IPC) lēmusi atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistu daļējo diskvalifikāciju, kas bija spēkā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Ukrainas sporta ministrs Matvijs Bidnijs paziņoja, ka tie, kas IPC ģenerālajā asamblejā Seulā balsoja par šo lēmumu, ir nodevuši "savu sirdsapziņu un olimpiskās vērtības".
IPC lēmums paver ceļu Krievijas un Baltkrievijas sportistiem 2026. gada Milānas-Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskajās spēlēs sacensties zem saviem karogiem.
Tomēr sacensības sešos programmas sporta veidos regulē starptautiskās federācijas, kas līdz šim ir saglabājušas Krievijas un Baltkrievijas sportistu diskvalifikāciju.
Lai varētu pretendēt uz dalību spēlēs, katram sportistam parakalnu slēpošanā, paradistanču slēpošanā, parasnovbordā, parabiatlonā, parahokejā un ratiņkērlingā, kur pašlaik ir apturēta abu valstu dalība sacensībās, ir jāsaņem savu starptautisko federāciju izsniegtas licences 2025./2026. gada sezonai.
"Izšķiroša ir uzņēmējvalsts un organizācijas komitejas nostāja, un mēs jau rūpīgi nodarbojamies ar šo jautājumu," norādīja Bidnijs. "Mēs aicinām mūsu Eiropas partnerus, kas uzņems gaidāmās Ziemas Paralimpiskās spēles, neatļaut agresorvalsts karoga pacelšanu virs brīvas un demokrātiskas telpas, kamēr turpinās agresijas karš."
Ukrainas ministrs piebilda, ka lēmums par piedalīšanos spēlēs, kurās ļauts piedalīties krievu un baltkrievu sportistiem, tiks pieņemts kolektīvi vēlākā stadijā.
IPC bija izslēgusi Krievijas un Baltkrievijas paralimpiskās komitejas no 2022. gada Pekinas ziemas spēlēm.
Lēmumu par daļēju abu valstu sportistu diskvalifikāciju 2023. gadā pieņēma IPC Ģenerālā asambleja, atļaujot Krievijas un Baltkrievijas sportistiem 2024. gada Parīzes paralimpiskajās spēlēs sacensties zem neitrāla karoga un ievērojot stingrus neitralitātes nosacījumus.
IPC lēmums ir pieņemts astoņas dienas pēc tam, kad Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) atļāva Krievijas un Baltkrievijas sportistu klātbūtni Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs zem neitrāla karoga un ievērojot stingrus neitralitātes nosacījumus.