Pasaules vicečempione šķēpmešanā Anete Sietiņa savu medaļu velta bijušajai trenerei
Pasaules sudraba medaļniece šķēpa mešanā Anete Sietiņa savu čempionātā izcīnīto medaļu veltījusi savai bijušajai trenerei Valentīnai Eidukai (1937-2023).
Anete Sietiņa izcīna sudraba medaļu pasaules čempionātā vieglatlētikā
Šķēpmetēja Anete Sietiņa izcīna sudraba medaļu pasaules čempionātā Tokijā.
"Es savu medaļu novēlu cilvēkam, kurš noteikti šobrīd priecātos [par šo panākumu] - trenerei Valentīnai Eidukai," pēc sudraba medaļas izcīnīšanas Pasaules čempionātā vieglatlētikā emocionāli sacīja Sietiņa. Sportiste jau iepriekš Jauns.lv atzina, ka lielu motivāciju sportot viņai sniedza tieši Eiduka.
"Sākotnēji nodarbojos ar basketbolu, bet nedaudz vēlāk pievērsos vieglatlētikai. [Skolā] trenere pamanīja, ka manis mestā bumbiņa lido necerēti tālu; varēju pārmest vidusskolas puišus. Tad arī pamēģināju mest šķēpu. Kad aizbraucu uz sacensībām, mani pirmoreiz pamanīja trenere Valentīna Eiduka," norāda Sietiņa.
"Viņa toreiz pienāca klāt un teica – parādi, kā tu to šķēpu met? Parādīju, viņa man pamainīja viena pirksta kustību, un tajās sacensībās pirmoreiz šķēpu aizmetu 40 metrus. Valentīna piedāvāja trenēties Rīgā, bet tajā laikā mācījos tikai 7. klasē, un vecāki izlēma, ka tas ir par agru, lai laistu vienu prom no mājām. Divus gadus, divreiz nedēļā braukāju uz treniņiem Rīgā. Uz galvaspilsētu pārcēlos tikai pēc 9. klases, iestājos tehnikumā un paralēli trenējos pie Valentīnas."
Anete Jauns.lv tolaik atzina, ka Eiduka viņai esot bijusi kā mamma, draudzene un padomdevēja.
"Labāku treneri iedomāties nevaru. Galvenais ir tā īpašā saikne starp sportistu un treneri – tā, lai jūs saprotaties no pusvārda. Protams, ir reizes, kad mums viedokļi nesakrīt. Ir reizes, kad man negribas tikai klausīties, bet pašai ieteikt kaut kādu ideju, bet tiekam ar visām neskaidrībām galā," tolaik norādīja šķēpmetēja.
Valentīna Eiduka mūžībā devās 2023. gada 19. novembrī. Eidukas trenēto sportistu vidū bija 2004.gada Atēnu olimpisko spēļu sudraba medaļas laureāts Vadims Vasiļevskis, sudraba godalgas ieguvējs 2008.gada Pekinas olimpiskajās spēlēs Ainārs Kovals, 2016.gada Eiropas čempions Zigismunds Sirmais, Līna Mūze-Sirmā, Sinta Sprudzāne, Inga Kožarenoka, Ansis Brūns, Patriks Gailums un Anete Sietiņa.
Eiduka ar šķēpmešanu sāka nodarboties 16 gadu vecumā. Laikā no 1957. līdz 1967.gadam viņa astoņas reizes uzvarēja Latvijas čempionātā, divas reizes bija otrajā vietā un vienu reizi izcīnīja bronzas medaļu.
Leģendārā šķēpmešanas trenere Valentīna Eiduka (1937 - 2023)
86 gadu vecumā mirusi šķēpmešanas trenere Valentīna Eiduka, svētdien paziņoja Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).