Verstapena uzvaru sērija un Sainsa varoņdarbi - būtiski skaitļi pēc Baku "Grand Prix"
Tāpat kā iepriekšējās F-1 sacīkstēs Moncā, arī Baku trasē Makss Verstapens parādīja savu pārākumu, “Red Bull” pilotam izcīnot otro grand slam pēc kārtas. Turpinājumā interesantas statistikas apkopojums no Azerbaidžānas GP sacensībām.
• Verstapenam bija sestais "Grand slam" (starts no pirmās vietas, visi apļi vadībā, uzvara un ātrākais aplis) viņa F-1 karjerā. Tikpat reizes savā karjerā "Grand slam" guvis Lūiss Hamiltons, bet vairāk – astoņi – ir tikai Džimam Klārkam.
• Verstapens ir tikai trešais pilots, kurš Baku uzvarējis, startējot no "pole position"
• Pateicoties uzvarai iepriekš Moncā, Verstapens pirmo reizi kopš 2024. gada Kanādas un Spānijas posmiem ir guvis divas uzvaras pēc kārtas.
• Verstapens ir samazinājis savu čempionāta deficītu līdz 69 punktiem aiz līdera Oskara Piastri.
• Verstapens šosezon ir bijis vadībā vairāk apļus (282) nekā Lando Noriss (241), līderis ir Piastri ar 392 apļiem.
• Šī Verstapena uzvara ir otrais “Red Bull” panākums Lorānam Mekīsam kā komandas vadītājam.
• Džordžam Raselam (“Mercedes”) otrā vieta ir viņa septītais pjedestāls šosezon.
• Tas bija “Mercedes” labākais rezultāts Baku kopš 2019. gada.
• Rasels iepriekš bija finišējis trešais 2022. un 2024. gada Azerbaidžānas GP.
• Karloss Sainss, ar trešo vietu, kļuvis par otro pilotu pēc Alēna Prosta, kurš kāpis uz pjedestāla pārstāvot “McLaren”, “Ferrari” un “Williams”.
• “Williams” pēdējais pjedestāls pilnā sacīkstē bija Azerbaidžānā 2017. gadā (Lenss Strols, trešā vieta). Rasels 2021. gadā šīs komandas sastāvā bija otrais Beļģijas GP, ko apturēja jau pašā sākumā.
• Sainss šajā sacīkstē ieguva 15 punktus. Līdz šim visā sezonā kopā viņš bija savācis tikai 16 punktus.
• Sainss kopvērtējumā pakāpies par sešām pozīcijām.
• “Mercedes” debitants Kimi Antonelli finišēja ceturtajā vietā, lai gan iepriekšējos sešos posmos bija guvis tikai trīs punktus.
• “Mercedes” 30 punktu guvums Baku nozīmē, ka viņi vēl matemātiski saglabā cerības uz Konstruktoru kausu.
• Piektā vieta ir karjeras labākais rezultāts Līamam Lousonam, un tas pacēla “Racing Bulls” uz sesto vietu Konstruktoru kausā.
• Juki Cunoda ar sesto vietu kļuva par pirmo “Red Bull” otro pilotu, kurš iekļuvis labāko astotniekā kopš 2024. gada Ostinas posma.
• Noriss finišēja septītajā vietā, bet Piastri nefinišēja, un “McLaren” guva tikai sešus punktus – vismazāk kopš 2023. gada Lasvegasas posma (divi punkti).
• Tas nozīmē, ka “McLaren” palaida garām iespēju nodrošināt Konstruktoru kausu.
• Ar astoto vietu Hamiltons pirmo reizi kopš Silverstonas posma finišēja augstāk par savu “Ferrari” komandas biedru Šarlu Leklēru.
• Leklērs finišēja debvītajā vietā aiz Hamiltona, un arī “Ferrari” joprojām saglabā teorētiskas cerības uz Konstruktoru kausu.
• “Racing Bulls” pilots Īzaks Hadžārs finišēja desmitajā vietā otro posmu pēc kārtas.
• “Haas” pilots Olivers Bērmans finišēja 12. vietā otro posmu pēc kārtas.
• “Williams” pilots Alekss Albons finišēja 11. vietā, bet pēc 10 sekunžu soda par sadursmes izraisīšanu noslīdēja uz 13. vietu.
• Ar Pjēru Gaslī 18. vietā un Franko Kolapinto 19. vietā “Alpine” bija pēdējie divi klasificētie piloti jau otro reizi šosezon (iepriekš tas notika Ungārijā).
• Piastri izstāšanās pārtrauca viņa 34 posmos gūto punktu sēriju un 44 pēc kārtas finišētu sacīkšu sēriju (otrā garākā vēsturē).
• Vienīgā iepriekšējā Piastri izstāšanās pirmajā aplī bija 2023. gada Beļģijas GP.