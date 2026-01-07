Franču kino leģendas Brižitas Bardo bēres
Trešdien, 7. janvārī, Sentropēzas kapsētā zemes klēpī tika guldīta franču kino leģenda Brižita Bardo.
FOTO: klusā ceremonijā zemes klēpī guldīta franču kino leģenda Brižita Bardo
Trešdien, 7. janvārī, Sentropēzas kapsētā zemes klēpī tika guldīta franču kino leģenda Brižita Bardo.
Ceremonija bija vienkārša, un tajā tika akcentēta Brižitas Bardo dziļā saistība ar dzīvnieku tiesību aizstāvību. Bēru ceremonijā piedalījās aktrises vīrs, dēls, mazbērni, Brižitas Bardo dzīvnieku aizsardzības fonda pārstāvji, kā arī viesi, ko bija uzaicinājusi ģimene. Bēru gājienā sanākušie šķērsoja pilsētas šaurās ielas, un vietējie iedzīvotāji izplūda aplausos, vērojot Brižitas Bardo zārku, kas tika nests cauri pilsētai.
Visā pilsētā bija uzstādīti lieli ekrāni, lai simtiem cilvēku, kas bija sapulcējušies Santropzā, varētu sekot līdz Brižitas Bardo pēdējai atvadu ceremonijai baznīcā. Dievkalpojumā izskanēja klasiķa Franca Šūberta dziesma "Ave Maria", ko dziedāja slavenā mūziķe Marija Kalasa.
Brižitas Bardo dzīve foto
Franču kino leģenda Bridžita Bardo bija franču kino ziedu laikmeta un seksuālās revolūcijas simbols. Ar savu dabisko šarmu, juteklisko tēlu ...
Pēc baznīcas dievkalpojuma Brižita tika apbedīta kapsētā, no kuras paveras skats uz Vidusjūru. Bordo mūžībā devās 2025. gada 28. decembrī 91 gada vecumā. Viņas vīrs Bernards d'Ormāls intervijā žurnālam "Paris Match" atklāja, ka viņa nomira no vēža, kura dēļ bija pārcietusi divas smagas operācijas. "Brižita bija pilnas apziņas un turpināja gādāt par dzīvnieku likteni līdz savai mūža pēdējai dienai," viņš sacīja.