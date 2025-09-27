Mārtiņš Sesks par kūleņošanu Cēsu rallijā: "Tā vienkārši ir daļa no mūsu sporta veida"
Pērkoņu tramplīns, milzu ātrums, vairāki kūleņi, līdz auto apstājās pļavā – tā WRC Pasaules rallija čempionāta pilotam Mārtiņam Seskam beidzās dalība Rallijā Cēsis.
Aizvadītajā nedēļā video ar Seska iespaidīgo avāriju kļuva par vienu no skatītākajiem Latvijā. Kūleņošanas ieraksti, filmēti no dažādiem rakursiem, ceļoja no viena mobilā telefona uz otru, un visi, skatoties šo avāriju, patiešām šausminājās, vaicājot, vai ar sportistiem viss ir kārtībā, un vai šis auto vēl vispār kādreiz būs izmantojams.
Mārtiņš Sesks ar stūrmani Renāru Franci Cēsu rallijā devās ar Sports Racing Technologies sagatavoto SRT Proto 02 auto, un viņiem liktenīgs izrādījās leģendārais Pērkoņu tramplīns. Tas rallistiem bija liels izaicinājums, jo pirmo reizi šis ātrumposms tika izbraukts pretējā virzienā, tāpēc reti kurš no pilotiem zināja, kas viņus sagaida. Vislielāko "zrādi" skatītājiem sarūpēja tieši šī brīža Latvijas labākā rallija ekipāža - sacensību līderu auto pēdējā ātrumposmā pēc Pērkoņu tramplīna aizlidoja vairāk nekā 30 metrus tālu, taču piezemējās slīpi ārpus trases un sāka kūleņot, līdz pēc vismaz sešiem kūleņiem apstājās aizaugušā pļavā.
"Tā vienkārši ir daļa no mūsu sporta veida. Man vienkārši nav ko citu teikt," par piedzīvoto avāriju filozofiski izsakās Mārtiņš Sesks. Viņš gan žurnālam "Kas Jauns" bilst, ka daudz baisāka avārija tika piedzīvota šovasar Pasaules rallija čempionāta Sardīnijas posmā.
"Tā bija daudzas reizes smagāka, tajā auto cieta krietni pamatīgāk. Bet pēc šīs kūleņošanas Cēsīs mūsu mašīna tūlīt jau būs saremontēta, jau nedēļas nogalē ar to startēsim citās sacensībās. Šādas automašīnas patiešām ir ļoti izturīgas, un jau nedēļas laikā tā būs gatava sacensībām," nosaka Mārtiņš Sesks, piebilstot: "Bet no kļūdām jau mācās, notikušais ir izanalizēts, izdarīti secinājumi, un esam gatavi citiem startiem."