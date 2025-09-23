Pēc konkurenta diskvalifikācijas Andrejs Rastorgujevs saņem labas ziņas par 2014. gada olimpiādi
Pēc Krievijas biatlonista Jevgeņija Ustjugova antidopinga noteikumu pārkāpumiem, Latvijas labākais biatlonists Andrejs Rastorgujevs 2014. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos pakāpies rankingā, sasniedzot jaunu karjeras rekordu olimpiādē.
19. septembrī, pēc Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) lēmuma diskvalificēt Jevgeņiju Ustjugovu (Krievija) saistībā ar antidopinga noteikumu pārkāpumiem, Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildkomiteja pieņēma lēmumu pārdalīt 2014. gada Soču Ziemas olimpisko spēļu olimpiskās medaļas, diplomus un pārskatīt vietu sadalījumu.
Saskaņā ar atjaunotajiem rezultātiem biatlona vīriešu 12,5 km iedzīšanas sacensībās Latvijas biatlonists Andreja Rastorgujeva rankingā pakāpies par vienu vietu un šobrīd olimpiskajās spēlēs oficiāli ieņem 8. vietu.
Atjaunotais rangs (5.–8. vieta): 5. vieta – Simons Šemps (Vācija); 6. vieta – Emīls Hegle Svendsens (Norvēģija); 7. vieta – Saimons Eders (Austrija); 8. vieta – Andrejs Rastorgujevs (Latvija). Ieņemtā vieta ir Rastorgujeva augstākais sasniegums olimpiskajās spēlēs viņa karjeras laikā.