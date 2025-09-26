Rodrigo Ābols ar rezultatīvu piespēli turpina individuāli veiksmīgo NHL pirmssezonu
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārbaudes spēlē atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, Filadelfijas "Flyers" komandai piedzīvojot zaudējumu.
"Flyers" viesos Heršijā ar 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) zaudēja Vašingtonas "Capitals" komandai, kuras ierindā nebija uzbrucēja Ērika Mateiko.
🍎 Rodrigo Ābols turpina bruģēt ceļu uz vietu "Flyers" sastāvā. Latviešu hokejists aizvadītajā naktī izcēlās ar rezultatīvu piespēli vienīgajā Filadelfijas komandas vārtu guvumā. 🏒— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) September 26, 2025
"Flyers" ar rezultātu 1:5 pārbaudes spēlē piekāpās "Capitals". pic.twitter.com/XEmYP3P5Fr
Otrā perioda 16. minūtē pēc Ābola metiena atlēkusī ripa nonāca pie Džeikoba Gošēra, kurš tobrīd panāca 1:3. Ābols šajā spēlē divreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Latvietis ir vienīgais no "Flyers" uzbrucējiem, kurš spēlējis visās trijās pārbaudes spēlēs. Šoreiz viņam atvēlēja vietu ceturtajā uzbrucēju virknējumā.
Šis kļuva par Ābola otro punktu pirmssezonas spēlēs. Pirmajā mačā latviešu uzbrucējs izcēlās ar gūtajiem vārtiem un realizētu pēcspēles metienu. Spēles uzvarētājiem "Capitals" divus vārtus guva Sonijs Milano, bet trīs precīzos metienos asistēja Hendrikss Lapjērs.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet regulārais čempionāts sāksies 7. oktobrī. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.