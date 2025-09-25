Latviešu uzbrucējs Vilmanis pēc savainojuma atgriezies “Panthers” treniņos
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Floridas "Panthers" treniņos darbojas kopējā grupā, ceturtdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" ziņo hokeja apskatnieks Džordans Makfīrsons.
Jau ziņots, ka Vilmanis pagājušās nedēļas Floridas "Panthers" nākotnes spēlētāju mačā guva vārtus, taču pirmā perioda beigās pēc izrāviena ietriecās bortā un pēc tam spēlē vairs neatgriezās, "Panthers" ar 6:1 pārspējot Nešvilas "Predators" nākotnes rezervju vienību.
Otrdien tika ziņots, ka Vilmanis treniņnometnē ir atgriezies dzeltenā bezkontakta kreklā.
"Vilmanis gaiši zilā formā arī trenējas pamatgrupā," ziņo Makfīrsons.
21 gadu vecais Vilmanis iepriekšējā sezonā debitēja Amerikas Hokeja līgā (AHL), Šarlotas "Checkers" rindās 61 pamatturnīra spēlē sakrājot 27 punktus (9+18), bet 11 izslēgšanas turnīra mačos - septiņus punktus (3+4).
Makfīrsons ziņo, ka treniņa vidū labās kājas savainojuma dēļ laukumu pameta ar "Panthers" kapteinis Aleksandrs Barkovs. Viņam no ledus noslidot palīdzēja divi apkalpojošā personāla darbinieki.
Kluba galvenais treneris Pols Moriss sacīja, ka Barkova veselības stāvoklim tiek sekots līdzi, un piektdien situācijai vajadzētu būt skaidrākai.