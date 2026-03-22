Traģēdijas, konflikti un Dženiferas Ģērmanes rekords. Aizejošā nedēļa sportā
Sportā aizejošā nedēļā turpinājās diskusijas par pretrunīgajām paralimpiskajām spēlēm, kuras noslēdzās ar vairāku valstu boikotētām noslēguma ceremoniju. Kristaps Porziņģis atgriezās Bostonā, bet jaunu rekordu kalnu slēpošanā sasniedza talantīgā Dženifera Ģērmane. Ja neesi izsekojis visam līdzi, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz dažādām aktualitātēm, ko piedzīvojām.
Ar jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu Pasaules kausa posmā Zviedrijā izcēlās kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane, kurai sestā vieta slalomā. Citā ziemas sporta veidā, biatlonā, labāko karjeras rezultātu noslēdzošajā Pasaules kausa posmā biatlonā sasniedza jaunais Rihards Lozbers - augstā 21. vieta sprintā.
Daudz tika diskutēts par paralimpiskajām spēlēm - to noslēguma ceremoniju boikotēja gan ukraiņi, gan latvieši, bet paralimpiskās komitejas prezidents neskopojās ar kritiku Ukrainas virzienā. Savukārt Latvijas basketbolā rasisma skandāls, kā rezultātā diskvalifikāciju piesprieda Mārcim Vītolam. Latvijas sieviešu basketbola izlasi pārliecinoši sasniedza Eiropas čempionāta kvalifikācijas otro grupu fāzi, bet Kristaps Porziņģis nedēļas laikā aizvadīja gan rezultatīvāko spēli "Warriors" kreklā, gan viesojās pie bijušās komandas Bostonā, kas viņu sagaidīja ar emocionālu piemiņas video.
Liela uzvara snūkerā, Artemijam Žižinam pārspējot 2023. gada pasaules čempionu. Viņam nedaudz pietrūka, lai tiktu līdz duelim ar leģendāro Roniju O'Salivanu. Savukārt traģēdijas Lietuvas sportā - miris biatlonists un uz ielas sadurts futbolists.