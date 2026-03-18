Artemijs Žižins izcīna vienu no karjeras lielākajām uzvarām.
Šodien 10:46
Latvijas snūkerists Žižins "World Open" turnīrā satriec 2023. gada pasaules čempionu
Latvijas sportists Artemijs Žižins trešdien izcīnīja uzvaru pasaules snūkera tūres (WST) "World Open" pamatturnīra trešajā kārtā.
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 76. vietu, spēlē līdz pieciem uzvarētiem freimiem ar 5-1 pārspēja 2023. gada pasaules čempionu Luku Breselu (WST 45.) no Beļģijas.
No pirmās kārtas Žižins bija brīvs, bet otrajā kārtā viņam bija jātiekas ar pasaules ranga 13. numuru Krisu Veiklinu no Anglijas, tomēr pretinieks uz maču neieradās.
Ceturtajā kārtā jeb astotdaļfinālā Žižina pretinieks būs anglis Stens Mūdijs (WST 47.) vai viņa tautietis Raiens Dejs (WST 36.).
Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2025./2026. gada sezonā.