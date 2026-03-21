Porziņģis savainojuma dēļ spēlē tikai pirmajā puslaikā "Warriors" zaudējumā "Pistons"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien savainojuma dēļ laukumā devās tikai pirmajā puslaikā un guva piecus punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Warriors" viesos ar rezultātu 101:115 (26:21, 24:36, 23:30, 28:28) piekāpās Austrumu konferences līderei Detroitas "Pistons".
Porziņģis laukumā pavadītajās 10 minūtēs un 58 sekundēs realizēja vienu no četriem tālmetieniem un abus soda metienus, bet neiemeta vienīgo divpunktu metienu. Viņa kontā bija arī trīs atlēkušās bumbas, divi bloķēti metieni un viena piezīme, iekrājot +/- rādītāju -6.
Pēc mača Latvijas basketbolists atzina, ka pirmajās divās ceturtdaļās jutis sāpes mugurā, kas liedza atgriezties laukumā otrajā puslaikā, taču viņš piebilda, ka visticamāk, tas nav nekas nopietns.
"Warriors" rindās rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Brandins Podzemskis, kurš arī iekrāja sešas atlēkušās bumbas, bet pa 14 punktiem pievienoja De’Entonijs Meltons un Gerijs Peitons.
"Pistons" komandas uzvaru ar 23 punktiem sekmēja Džeilens Darens, bet 22 punktus, astoņas rezultatīvas piespēles un septiņas bumbas zem groziem pievienoja Deniss Dženkinss.
"Warriors" ar 33 uzvarām 70 spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu konferencē.