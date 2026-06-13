Tuvojas termiņš, kad dzīvokļu īpašniekiem Latvijā būs jāpieņem svarīgs lēmums
Tuvojoties termiņam, līdz kuram daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par vienotu ūdens uzskaites sistēmu, Rīgā īstenots pirmais veiksmīgais viedo ūdensskaitītāju demo mājas eksperiments Latvijā.
To, ar mērķi apkarot mājas ūdenspatēriņa starpību, īstenoja namu pārvaldnieks SIA “Pilsētas mājas” sadarbībā ar Latvijas Mobilo telefonu (LMT) un rezultāti apliecināja – jau pirmajā darbības ceturksnī ūdens starpība 71 dzīvokļa namā tika novērsta gandrīz pilnībā.
SIA “Pilsētas mājas” valdes locekle Gunta Tkačuka: “Ūdens zudumi ilgus gadus ir bijusi nervus kutinoša problēma ikvienam namu pārvaldniekam. Vienām mājām zudumi ir lielāki, citām mazāki, bet tos pilnībā izskaust ar vecajām tehnoloģijām būtībā nebija iespējams.
Līdz ar to nācās dzīvokļu īpašniekiem piemērot tā saucamās “ūdens patēriņa starpības”. Ja ūdens zudumi ir nelieli, tos vēl var paciest. Tomēr lielu zudumu gadījumos, tas kļūst par nopietnu finansiālu slogu dzīvokļu īpašniekiem. Arī normatīvi nosaka, ja dzīvojamā mājā trīs mēnešus pēc kārtas tiek konstatēta ūdens patēriņa starpība, kas pārsniedz 20%, pārvaldniekam kopā ar dzīvokļu īpašniekiem ir jāveic pasākumi, lai šo starpību novērstu.
Šādi lieli ūdens zudumi bija arī pārvaldniekam SIA “Pilsētas mājas”, kas pārvalda namu Lielvārdes ielā 107 ar 71 dzīvokļu īpašumu. Nolēmām veikt eksperimentu un sadarbībā ar LMT pilnībā visos mājas dzīvokļos mehāniskos skaitītājus aizstājām ar jaunās paaudzes attālinātās ūdens nolasīšanas skaitītājiem, kas veic daudz pilnīgāku ūdens uzskaiti.
Rezultāts mūs patīkami pārsteidza. Ja 2025. gada 1. ceturksnī mājas ūdens starpība naudas izteiksmē veidoja 876,15 eiro, tad šā gada pirmajos četros mēnešos ūdens starpības praktiski vairs nebija .”
Izsakām pateicību dzīvojamās mājas Lielvārdes ielā 107 dzīvokļu īpašniekiem, kas ar savu lēmumu mums uzticējās. Iegūtā pieredze un rezultāti kalpos par pamatu, lai nākotnē veicinātu šādu risinājumu ieviešanu gan esošajās, gan jaunajās pārvaldītajās mājās.
Digitālo infrastruktūru (datu pārraidi, datu uzglabāšanu un analīzi) ūdens uzskaites eksperimenta veikšanai nodrošināja LMT.
LMT Lietu interneta biznesa vadītājs Kaspars Egliņš: “Jaunās tehnoloģijas piedāvā ļoti plašas iespējas – precīzu uzskaiti, lielāku komfortu, iespēju laicīgi pamanīt ūdens noplūdes, novēršot avārijas situācijas dzīvokļos. Vecie, manuāli nolasāmie mehāniskie skaitītāji bija neērti, tie nevarēja novērst ne ūdens zudumus, ne krāpšanos ar ūdens patēriņu.
Lielvārdes ielas mājas rezultāti apliecina, ka viedie attālināti nolasāmie skaitītāji var pilnībā atrisināt ūdens zudumu problēmu, vienlaikus samazinot ikdienas rūpes gan pārvaldniekam, gan dzīvokļu īpašniekiem. LMT lietu interneta tehnoloģiskais risinājums ietver gan palīdzību digitālo skaitītāju uzstādīšanā, gan arī datu pārraidi, datu uzglabāšanu un analīzi drošā infrastruktūrā.”
Tuvojas termiņš
Normatīvie akti paredz, ka daudzdzīvokļu mājām līdz 2027. gada 1. janvārim ir pienākums noteikt vienotu pieeju ūdens patēriņa uzskaitei savā dzīvojamā mājā, pieņemot ekonomiski pamatotu lēmumu par turpmāko ūdens uzskaites kārtību savā mājā.
Ja dzīvojamā mājā trīs mēnešus pēc kārtas tiek konstatēta ūdens patēriņa starpība, kas pārsniedz 20%, pārvaldniekam normatīvie akti uzliek par pienākumu kopā ar dzīvokļu īpašnieku kopību izvērtēt iespējamos pasākumus ūdens starpības samazināšanai.
Vienota ūdens uzskaites sistēma, uzstādot visā ēkā mūsdienīgus skaitītājus, var nodrošināt precīzākus rādījumus un ūdens zudumu novēršanu, kā arī laicīgu tehnisku problēmu pamanīšanu un risku mazināšanu, novēršot ūdens noplūdes un avārijas.
Par “Pilsētas mājas”
SIA “Pilsētas mājas” ir pilna servisa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldītājs, kas darbojas ar zīmolu MansPārvaldnieks.lv. Uzņēmums darbojas kopš 2020. gada un šobrīd pārvalda 47 daudzdzīvokļu mājas ar kopējo platību: 161180 m2.