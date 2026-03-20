Latvija anulējusi Krievijas hokeja trenera Krikunova uzturēšanās atļauju
Krievijas hokeja treneris Vladimirs Krikunovs Kremļa ruporam TASS sūkstījies, ka viņam ir atņemta uzturēšanās atļauja Latvijā.
"Man Latvijā atņēma uzturēšanās atļauju. Tur to atņēma visiem krieviem. Man vajadzēja pagarināt atļauju, es iesniedzu dokumentus. Bija vajadzīga viena izziņa, kuras dēļ pagājušajā gadā es devos no Latvijas uz robežu. Robežsargs, vecs lietuvietis, kurš runāja krieviski, jautāja, kurp es dodos. Es atbildēju, ka uz Baltkrieviju, un pēc tam uz Maskavu, lai saņemtu bankā izziņu. Viņš man teica, ka jau trīs dienas mana uzturēšanās atļauja ir anulēta. Es biju pārsteigts, jo šī atļauja man ir spēkā līdz 2027. gadam," sūkstījās Krikunovs.
Viņš savas hokejista karjeras laikā no 1976. līdz 1982. gadam spēlēja Rīgas "Dinamo" komandā. 2021. gadā viņš kļuva par atjaunotās Rīgas "Dinamo" galveno treneri. 2022. gada 27. februārī, reaģējot uz Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, Rīgas "Dinamo" izstājās no Kontinentālās hokeja līgas (KHL).