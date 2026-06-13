Būvstrādnieki zem privātmājas Polijā atrod ko šausminošu; aizturēta 52 gadus veca patoloģe
Polijā pie ģimenes mājas būvstrādnieki atraduši 29 vēl nedzimušu bērnu mirstīgās atliekas.
Strādnieki raka piebraucamo ceļu privātīpašumā, kad uzgāja mirstīgās atliekas. Pēc šī atraduma tika aizturēta 52 gadus veca sieviete — patoloģe, kuru identificē tikai kā Magdalēnu H.
Saskaņā ar Polijas ziņu aģentūras PAP sniegto informāciju aizdomās turētā pašlaik tiek izmeklēta par miruša cilvēka mirstīgo atlieku apgānīšanu un bīstamo atkritumu nelikumīgu iznīcināšanu. Par šiem nodarījumiem var draudēt brīvības atņemšana no diviem līdz 12 gadiem.
Prokuratūra norādīja, ka īpašumā atrasts arī "ievērojams daudzums medicīnisko atkritumu, galvenokārt parafīna bloki un mikroskopa priekšmetstikliņi", ziņo vietējie mediji.
Vietējie mediji ziņo, ka par atradumu policiju informēja pašreizējie aptuveni divu hektāru lielā zemesgabala īpašnieki, kuri īpašumā veica renovācijas darbus, raksta "Mirror".
Pēc tam tika sākta plaša operācija, kurā iesaistīti ārkārtas dienesti. Policija joprojām turpina izrakumus teritorijā, un paredzams, ka meklēšanas darbi ilgs vismaz līdz nākamajai nedēļai.
Polijas medijs "Interia Wydarzenia" vēsta, ka Žešovas rajona prokuratūra 10. jūnijā saņēmusi informāciju par ievērojama daudzuma medicīnisko atkritumu atrašanu kādā īpašumā Lutoras ciemā.
Starp atrastajiem atkritumiem bijis arī cilvēka auglis un citas mirstīgās atliekas, kas, iespējams, piederējušas agrīnā attīstības stadijā esošiem cilvēka augļiem vai to fragmentiem.
Notikuma vietā ieradās medicīnas eksperti, kuri apstiprināja, ka atrastās mirstīgās atliekas piederējušas cilvēkam.
Ekskavators, ar kuru tika atrastas mirstīgās atliekas, pašlaik tiek pārbaudīts, meklējot DNS paraugus. Tikmēr notikuma vietā tika nosūtīta arī specializēta ūdenssaimniecības dienesta automašīna, radot bažas, ka tuvējās notekas un kanalizācijas sistēmas varētu slēpt papildu pierādījumus.
Vietējie iedzīvotāji īpašuma bijušo saimnieci raksturoja kā noslēgtu un savādu personu. Tiek uzskatīts, ka viņa māju iegādājās pirms diviem gadiem, bet pirms sešiem mēnešiem to pārdeva jaunam pārim, kas tur dzīvo pašlaik.
"Es pat nezinu, ar ko šī sieviete nodarbojas. Pazinu viņu tikai pēc izskata," sacīja kāds ciema iedzīvotājs.