Paralimpiskās komitejas prezidents vīlies par Ukrainas uzvedību Milānas spēlēs; ukraiņi nepaliek atbildi parādā
Starptautiskās Paralimpiskās komitejas prezidents Endrū Pārsons intervijā "Associated Press" izteica nožēlu par veidu, kā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs uzvedās Ukrainas delegācija. Ukraiņi gan skaidrojuši savu pozīciju.
No 6. līdz 15. martam Milānā un Kortīnā risinājās paralimpiskās spēles, kur Latvijas ratiņkērlinga duets Poļina Rožkova un Agris Lasmans izcīnīja bronzu jaukto duetu sacensībās.
Pirms paralimpiskajām spēlēm Starptautiskā Paralimpiskā komiteja lēma atļaut agresorvalstīm kā Krievijai un Baltkrievijai sacensībās piedalīties zem savas valsts karogiem. Kamēr krieviem bija ļauts daudz kas, tikmēr ukraiņus ierobežoja - tiem liedza atspoguļot Ukrainas karti uz apģērba, tāpat sportisti tika ierobežoti citos veidos.
Neskatoties uz visu, medaļu skaita ziņā ukraiņi kvantitatīvi bija pārāki par krieviem - 19 godalgas pret 12. Ukraiņi ieguva trīs zelta, astoņas sudraba un astoņas bronzas, kamēr krieviem astoņas zelta, viena sudraba un trīs bronzas. Astoņi zelti agresorvalsts pārstāvjus ierindoja trešajā vietā medaļu kopvērtējumā.
Sarunā ar "Associated Press" Pārsons neslēpa savu vilšanos par daudzajiem publiskajiem iebildumiem no Ukrainas Paralimpiskās komitejas puses, izsakoties, ka tā mēģinājusi novirzīt uzmanību no sportiskajiem notikumiem. "Jā, man šķiet, ka tas bija mēģinājums uzmanību pievērst kam citam, bet ne sportam. Domāju, ka lielākoties visas citas nacionālās paralimpiskās komitejas uz to labi atbildēja, fokusējoties tikai uz sportu, taču, jā, tas savā ziņā bija sarūgtinoši."
Par šiem izteikumiem atbildi Pārsonam sniedzis Ukrainas Paralimpiskās komitejas prezidents Valērijs Suškevičs. "Ja cilvēki pasaulē vēlas dzīvot mierā, tad tā nav nekāda politika, bet gan cilvēktiesības." Ukraina kopā ar citām valstīm, tostarp Latviju, boikotēja atklāšanas un noslēguma ceremoniju, Suškevičam sakot, ka šīs ceremonijas nav sporta pasākumi un tiek izmantots kā politisks pasākums no Starptautiskās Paralimpiskās komitejas puses.
Krievu karogus paralimpiskajās spēlēs plīvoja pirmo reizi kopš 2014. gada. Šāds lēmums var kalpot arī kā precedents ko līdzīgu pieredzēt jau uz olimpiskajām spēlēm 2028. gadā Losandželosā. "Nedomāju, ka esam ar šo iniciējuši kādus procesus," citādāk domāja Pārsons. "Zinu, ka ir cilvēki, kuri domā, ka mūsu lēmumam būs kāda ietekme citās sporta struktūrās. Mēs par to nedomājam. SOK ir jāpieņem pašai savi lēmumi, FIFA pašai savi, tāpat kā jebkurai citai starptautiskajai sporta organizācijai."
2030. gadā gan ziemas olimpiskās spēles, gan paralimpiskās spēles norisināsies franču Alpos.