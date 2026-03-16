Šodien 20:22
Latvijas izlases hokejists neturpinās karjeru Šveices komandā
Latvijas uzbrucējs Deniss Smirnovs neturpinās karjeru Šveices augstākās hokeja līgas (NL) vienībā "Kloten", pavēstīja Klotenes komanda.
Smirnovs pievienojās "Kloten" 2023. gada janvārī, noslēdzot vienošanos uz trīs gadiem. Viņš šosezon Klotenes vienības rindās 42 mačos izcēlās ar diviem vārtiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, "Kloten" neiekļūstot izslēgšanas spēlēs.
Pirms tam viņš kopš 2014. gada bija cita Šveices kluba Ženēvas "Servette" sistēmā. Kā kapteinis viņš aizvadīja Ženēvas komandu līdz uzvarai valsts U-17 un U-20 komandu čempionātā.
Savukārt "Servette" pieaugušo vienībā viņš spēlēja kopš 2019. gada un kopā ar Ženēvas komandu 2023. gadā izcīnīja Šveices čempiontitulu.
27 gadus vecais hokejists pārstāvējis Latvijas valstsvienību divos pasaules čempionātos un 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs.