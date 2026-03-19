Latvijas futbola izlasi apņēmies pārstāvēt Premjerlīgas klubā spēlējošais Cirkins
Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato izvēlējies futbolistus marta nometnei, kuri gatavosies UEFA Nāciju līgas pārspēlēm pret Gibraltāru. Nometnē atradīsies arī Premjerlīgas kluba "Sunderland" futbolists Denniss Cirkins, kurš apņēmies turpmāk pārstāvēt tieši Latviju.
Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato uz nometni martā uzaicināja 27 futbolistus. Pēc divu gadu pārtraukuma izlases kandidātu lokā atgriezies pussargs Eduards Emsis, pēc gada pārtraukuma ierindā atgriezies ilgstošu savainojumu sadziedējušais uzbrucējs Roberts Uldriķis. Veselības apstākļu dēļ šoreiz nav pieejams mūsu izlases kapteinis Kristers Tobers, šī paša iemesla dēļ šajā nometnē nevarēs palīdzēt arī uzbrucējs Raimonds Krollis.
🤗Laipni lūgti komandā, visi ierastie cīņu biedri, sen neredzētie futbolisti un jaunpienācēj! 🇱🇻— Futbola federācija (@kajbumba) March 19, 2026
Tāpat valstsvienības treniņnometnei pirmoreiz pievienosies iepriekš Anglijas jaunatnes izlasēs spēlējušais Denniss Cirkins. Anglijas premjerlīgas kluba "Sunderland" krāsas šobrīd aizstāvošais aizsargs 2002. gadā dzimis divu daugavpiliešu ģimenē Dublinā, Īrijā, bet trīs gadu vecumā ar ģimeni pārcēlies uz dzīvi Londonā. Līdz 2021. gadam viņš bija "Tottenham Hotspur" akadēmijā, bet tad pievienojās "Sunderland", kur jau piekto sezonu ir klubam neatņemama sastāvdaļa dažāda līmeņa turnīros, šosezon debitējot arī Anglijas premjerlīgā.
Pašlaik 23 gadus vecais kreisās malas aizsargs ir spēlējis Anglijas U-16, U-17, U-18 un U-20 izlasēs. "Denniss mūsu redzeslokā bija jau sen. Sarunas ar viņu un viņa aģentu uzsāku jau pirms pieciem gadiem. Vienmēr jutu Dennisa ieinteresētību. Man ir patiess prieks, ka pēc ilgajām un pacietīgajām sarunām viņš vēlas pievienoties mūsu izlases treniņnometnei, kaut vai pagaidām tikai treniņprocesā. Vēlos uzsvērt, ka Latvijas pasi Cirkins nokārtoja patstāvīgi jau pirms četriem gadiem, kas apliecina viņa personīgo saikni ar mūsu valsti," norādīja LFF prezidents Vadims Ļašenko.
Lai gan Denniss Cirkins ir piekritis Latvijas izlases uzaicinājumam piedalīties marta nometnē, futbola pilsonības mainīšanas kārtības process ir ilgstošs, un visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana prasa laiku. Šobrīd juridiskās formalitātes vēl neļauj viņam debitēt Latvijas izlasē, bet ļauj oficiāli izsaukt spēlētāju caur viņa pārstāvēto klubu "Sunderland", ko LFF šoreiz arī izdarīja.
"Denniss ir lielisks futbolists un tiešām labs puisis, spriežot no daudzajām līdzšinējām sarunām. Viņa klātbūtne mūsu nometnē būs būtiska un svarīga pat tad, ja viņš vēl nevarēs doties laukumā šajās spēlēs. Viņš ir laipni gaidīts komandā, un šajā nometnē viņš varēs iepazīt kolektīvu, mūsu prasības un nopietno attieksmi pret darbu," aizsarga iesaistīšanos Latvijas izlases treniņprocesā komentēja mūsu valstsvienības galvenais treneris Paolo Nikolato.
Latvijas futbola izlases kandidāti marta spēlēm:
Vārtsargi: Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga FC"), Frenks Dāvids Orols ("Riga FC")
Aizsargi: Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga FC"), Antonijs Černomordijs ("Riga FC"), Vitālijs Jagodinskis ("Visakha FC", Kambodža), Daniels Balodis ("Tatran Presov", Slovākija), Deniss Meļņiks (FK "Auda"), Roberts Veips (RFS), Emīls Birka ("Riga FC"), Niks Sliede (RFS), Denniss Cirkins ("Sunderland", Anglija)
Pussargi: Jānis Ikaunieks (RFS), Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kazahstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal IL", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga FC"), Bruno Melnis ("Liepāja"), Kristers Penkevics ("Zlin", Čehija), Kristaps Grabovskis (B93, Dānija)
Uzbrucēji: Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis (Bīlefeldas "Arminia", Vācija), Marko Regža ("Hradec Kralove", Čehija), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija)