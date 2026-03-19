VIDEO: Kristapu Porziņģi Bostonā sagaida ar ovācijām un emocionālu piemiņas video
Naktī uz 19. martu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) ietvaros pirmo spēli pēc aizmainīšanas 2025. gada vasarā bijušajā mājvietā Bostonā aizvadīja Kristaps Porziņģis, tiekot silti sagaidīts.
Kristaps Porziņģis Bostonā aizvadīja pirmo spēli pēc aizmainīšanas 2025. gada vasarā uz Atlantu. Šogad februārī pirms maiņu darījuma beigām viņu aizmainīja tālāk uz Goldensteitas "Warriors". Divās pavadītajās sezonās Porziņģis palīdzēja Bostonas "Celtics" kļūt par 2024. gada NBA čempioniem.
"Bija lieliski viņu atkal satikt. Priecājos redzēt viņu veselu un spēlējam. Bija patīkami arī redzēt to, kā viņu sagaidīja ar visu piemiņas video. Viņš vienmēr būs "Celtics" spēlētājs un visi atcerēsies tos divus gadus, kurus viņš pavadīja komandā. Pavisam noteikti viņš bija nozīmīgs spēlētājs mūsu izcīnītajā čempiontitulā. Vienmēr ir patīkami viņu satikt," pēc spēles teica Džeisons Teitums.
"Zināju, ka mani silti sagaidīs šeit. Man šeit bija labi divi gadi un zinu, ka fani mani novērtēja. Jā, bija patīkami atgriezties," pēc spēles teica pats Porziņģis. "Man vēl ir kur pielikt. Šodien jutos nedaudz ne savā ādā. Ar katru spēli vēlos tuvoties savai labākajai formai. Varbūt šobrīd esmu 60% no tā, ko patiešām spēju," par savu formu teica latvietis, kurš atgriešanās spēli sāka vareni - divi bloķēti metieni jau "Celtics" pirmajā uzbrukumā un precīzs tālmetiens.
Visā spēlē gan "Warriors" zaudēja ar 99:120 (23:36, 27:27, 23:26, 26:31), bet Porziņģis laukumā pavadītajās 22 minūtēs un 30 sekundēs realizēja divus no septiņiem tālmetieniem, divus no sešiem divpunktu metieniem un vienu no četriem soda metieniem (kopā 11 punkti). Viņa kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divi bloķēti metieni un viena piezīme.
"Warriors" rindās rezultatīvākie ar 14 punktiem katrs bija Gerijs Peitons un Pets Spensers, bet pa 13 punktiem pievienoja Gī Santoss un Dreimonds Grīns. "Celtics" komandā rezultatīvākais ar 32 punktiem bija Džeilens Brauns, bet 24 punktus pievienoja Džeisons Teitams. "Warriors" ar 33 uzvarām 69 spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu konferencē.