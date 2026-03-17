Latvijas basketbolistes ar uzvaru pār Igauniju pabeidz Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmo posmu
Latvijas sieviešu basketbola izlase otrdien Tallinā 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē izbraukumā ar rezultātu 82:75 (23:17, 20:13, 23:28, 16:17) pārspēja Igauniju.
Latvijas izlase B grupā uzvarēja piecās no sešām spēlēm un jau pirms otrdienas mača bija nodrošinājusi pirmo vietu grupā. Slovēnijai bija četras uzvaras, Nīderlande uzvarēja trīs mačos, savukārt Igaunija zaudēja visās sešās spēlēs.
Latvijas valstsvienībā ar 26 gūtiem punktiem izcēlās Kitija Laksa, kura ceturtajā ceturtdaļā ar vairākiem precīziem tālmetieniem liedza pretiniecēm pārņemt vadību vai pietuvoties rezultātā, 15 punktus guva Vanesa Jasa, 11 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Laurai Melderei, bet deviņus punktus guva Ketija Vihmane.
Igaunietēm rezultatīvākā ar 25 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Anna Grēta Asi.
Šajā sabraukumā pagājušajā nedēļā latvietes mājās ar 79:53 uzvarēja Slovēniju un viesos ar 73:64 apspēlēja Nīderlandi. Tikmēr Igaunija izbraukumā ar 77:87 atzina Nīderlandes pārākumu un ar 54:84 piekāpās Slovēnijai.
Salīdzinot ar pēdējo aizvadīto spēli pret Nīderlandi, Latvijas izlases sastāvā mačā ar Igauniju Ievu Pulveri un Annu Liepiņu aizstāja Katrīna Ozola un debitante Madara Šmite.
Latvijas basketbolistes novembrī pirmajās kvalifikācijas spēlēs ar 89:47 pārspēja Igauniju un ar 89:62 uzvarēja Nīderlandi, taču ar 66:77 piekāpās Slovēnijai.
Šajās spēlēs Latvijas izlasei bija jāiztiek bez Anetes Šteinbergas, un kapteines pienākumi uzticēti Katei Vilkai.
Ceļazīmi uz kvalifikācijas otro kārtu iegūs grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām.
Latvijas sieviešu basketbola izlases sastāvs mačam pret Igauniju:
Vanesa Jasa, Madara Šmite (abas - "TTT Rīga"), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Elizabete Bulāne (Trutnovas "Loko", Čehija), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija), Marta Miščenko (Jēnas "Vimodrom", Vācija), Kate Vilka (Klaipēdas "Neptunas", Lietuva), Laura Meldere (Kampobaso "Magnolia", Itālija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Katrīna Ozola (Budapeštas BEAC, Ungārija).