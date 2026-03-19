Artemijs Žižins iepriekš uzvarēja bijušo pasaules čempionu.
Šodien 11:57
Tikt uz dueli pret leģendu neizdevās. Pēc spožās uzvaras snūkerists Žižins piekāpjas "World Open" astotdaļfinālā
Latvijas sportists Artemijs Žižins ceturtdien piedzīvoja zaudējumu pasaules snūkera tūres (WST) "World Open" pamatturnīra astotdaļfinālā.
Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 76. vietu, spēlē līdz pieciem uzvarētiem freimiem ar 4-5 zaudēja anglim Raienam Dejam (WST 36.). Latvijas snūkera spēlētājs palika vienas uzvaras attālumā no tikšanās ar septiņkārtējo pasaules čempionu Roniju O'Salivanu no Anglijas.
No pirmās kārtas Žižins bija brīvs, otrajā kārtā viņam bija jātiekas ar pasaules ranga 13. numuru Krisu Veiklinu no Anglijas, tomēr pretinieks uz maču neieradās. Trešajā kārtā Latvijas spēlētājs ar 5-1 pārspēja 2023. gada pasaules čempionu Luku Breselu (WST 45.) no Beļģijas.
Žižins ir nodrošinājis dalību pasaules snūkera tūres turnīros 2025./2026. gada sezonā.