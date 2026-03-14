"Vajadzēja pielāgoties tiesāšanai, arī pretinieču agresivitātei" - treneris par sieviešu basketbola izlases uzvaru
Latvijas sieviešu basketbola izlase zināja, ka tās pretiniece Nīderlande savā laukumā darbosies ar lielu enerģiju, pēc uzvaras uzsvēra valstsvienības galvenais treneris Matīss Rožlapa.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase sestdien izcīnīja uzvaru 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē Nīderlandē un nodrošināja pirmo vietu apakšgrupā, kā arī dalību nākamajā kārtā. Latvijas basketbolistes nīderlandietes viesos uzvarēja ar rezultātu 73:64 (16:19, 17:10, 21:15, 19:20).
Rožlapa sarunā ar Latvijas Basketbola savienību (LBS) neslēpa, ka komanda gaidījusi grūtu spēli pretinieču laukumā.
"Zinājām, ka Nīderlandes komanda savā laukumā darbosies ar lielu enerģiju. Pašiem tikko bija tāda pieredze, zinām, kā tas ir, kad fani dzen uz priekšu. Tāds arī bija pirmais puslaiks. Vajadzēja pielāgoties tiesāšanai, arī pretinieču agresivitātei," LBS citē Rožlapas teikto.
Treneris arī stāstīja, ka komanda pieturējusies pie tā, ko grib darīt, caur grūtībām savācot spēli un otrajā puslaikā pārņemot vadību.
"Mums ir gudras spēlētājas, kuras pašas spēles laikā izdara secinājumus - saprot, kā pretinieces spēlē un ko vislabāk likt pretī. Svarīgi, ka savā stilā mēs varam noturēties ilgāk nekā pretinieces. Protams, ir daudz lietu, pie kurām jāturpina strādāt," secināja Rožlapa.
B grupā pēc piecām spēlēm Latvijai ir četras uzvaras, Slovēnija un Nīderlande guvušas pa trīs uzvarām, bet Igaunija piedzīvojusi piecus zaudējumus.
Nākamo maču Latvijas izlase aizvadīs 17. martā Tallinā, kur spēkosies ar Igauniju.