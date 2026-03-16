Ar atsevišķiem pārsteigumiem noskaidroti Latvijas čempioni kamaniņu sportā
Aizvadītajā nedēļas nogalē Siguldas ledus trasē tika noskaidroti Latvijas čempioni kamaniņu sportā, ziņo Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF).
Vīriešu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Gints Bērziņš, kurš par 0,133 sekundēm pārspēja Kasparu Rinku, bet Kristers Aparjods zaudēja teju sekundi un bija trešajā pozīcijā.
Sieviešu konkurencē trasē ātrākā bija Kendija Aparjode. Viņai otrajā vietā, atpaliekot 0,099 sekundes, sekoja Margita Sirsniņa, kamēr Zane Kaluma piekāpās 0,5 sekundes un ierindojās trešajā pozīcijā.
Vīriešu divnieku ekipāžu sacensībās uzvaru svinēja Eduards Ševics-Mikeļševics un Lūkass Krasts, kuri tikai par sešām sekundes tūkstošdaļām pārspēja Mārtiņu Botu/Robertu Plūmi. Labāko trijnieku noslēdza Edvards Marts Markitāns/Roberts Lazdāns (+1,320).
Sieviešu divnieku sacensībās pirmo vietu ieņēma Marta Robežniece/Kitija Bogdanova, otrās bija Anda Upīte/Madara Pavlova (+0,262), bet Amanda Ogorodņikova/Selīna Elizabete Zvilna bija trešās (+1,577).
Starp junioriem ātrākie bija Sirsniņa un Jānis Gruzdulis-Borovojs, junioru divnieku ekipāžām pirmās vietas izcīnīja Ogorodņikova/Zvilna un Markitāns/Lazdāns.
"Latvijas čempionāts Siguldā ir īpašs notikums mūsu sporta kalendārā, jo vienuviet pulcē gan Latvijas izlases līderus, gan jaunos sportistus, kuri tikai sāk savu ceļu kamaniņu sportā. Šīs sacensības vienmēr parāda ne tikai sportistu meistarību, bet arī Latvijas kamaniņu sporta attīstību kopumā," pēc sacensībām atzina LKSF prezidents Klāvs Vasks. Ar Latvijas čempionātu Siguldā noslēdzās kamaniņu sporta sezona Latvijā.