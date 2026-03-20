FOTO: Rīgas domē sumināti bronzas medaļas ieguvēji ratiņkērlingā ziemas paralimpiskajās spēlēs

2026. gadā Rīgas domē sumināti bronzas medaļas ieguvēji ratiņkērlingā ziemas paralimpiskajās spēlēs
Piektdien, 20. martā, Rīgas domē tika sveikti Latvijas ratiņkērlinga jaukto pāru izlases sportisti Poļina Rožkova un Agris Lasmans, kuri Milānas-Kortīnas paralimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļas.
"No sirds sveicu Poļinu Rožkovu un Agri Lasmanu ar izcīnīto bronzas medaļu paraolimpiskajās spēlēs. Tas ir izcils sasniegums, ar ko lepojas ne tikai sporta sabiedrība, bet visa Rīga un Latvija. Šī medaļa ir pelnīta atzinība par viņu meistarību, neatlaidību un spēju sasniegt augstus rezultātus arī ļoti sarežģītos apstākļos. Vienlaikus šis panākums liek vēl skaidrāk apzināties, ar kādiem šķēršļiem mūsu parasportistiem ikdienā nākas saskarties. Ceļš līdz šai medaļai nav bijis viegls, un tieši tāpēc mums visiem šis sasniegums ir jānovērtē vēl jo vairāk. Tas ir arī atgādinājums, ka mums daudz nopietnāk jādomā par finansiālu atbalstu parasportam un par piemērotu, pieejamu sporta infrastruktūru, lai sportistiem būtu iespēja pilnvērtīgi trenēties un tiekties uz vēl augstākiem mērķiem," norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
"Apsveicu Latvijas ratiņkērlinga jauktās pāru izlases sportistus Poļinu Rožkovu un Agri Lasmanu ar vēsturisko sasniegumu! Bronzas medaļa tika izcīnīta patiesi emocionālā un psiholoģiski spraigā spēlē, kas vēl papildus apliecina mūsu paralimpiešu augsto profesionālo raudzi. Medaļa katram no viņiem ir personīgi ļoti liels sasniegums, bet medaļas neredzamā puse ir milzu motivācija, ko šie sportisti dod ikvienam mums – spēja pārvarēt grūtības un sasniegt augstus rezultātus ir paraugs mums visiem," atzīst Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis.