"Valmieras" basketbolistam piespriež diskvalifikāciju par rasistisku izteicienu
Latvijas - Igaunijas basketbola līgas tehniskā komisija ar vienas spēles diskvalifikāciju sodījusi "Valmiera Glass"/ViA saspēles vadītāju Mārci Vītolu, kurš vienā no spēlēm veltījis rasistisku izteicienu amerikāņu spēlētāja virzienā.
Incidents notika šī gada 7. marta spēlē starp "Valmiera Glass"/ViA un "Tartu Ulikool". Konkrētajā spēlē ar 20 punktu pārsvaru uzvarēja Kaspara Vecvagara trenētā komanda, bet otrajā ceturtdaļā risinājās jau minētais konflikts.
Tās beigās Tartu basketbolists Braiss Makbraids pārkāpa noteikumus pret Vītolu, kurš atbildēja ar rupjiem izteicieniem viņa virzienā. To pamanīja spēles tiesneši, abiem piešķirot tehniskās piezīmes. Kā ziņo "Delfi.ee", tad Vītols nosaucis Makbraidu par nēģeri jeb angliski "nigger", kas ir šī vārda slengs un ko uzskata par rasistisku apvainojumu.
Incidents izskatīts arī līgas tehniskajā komisijā, kas lēmusi ar vienas spēles diskvalifikāciju sodīt Vītolu, savukārt "Valmiera Glass"/ViA komandai būs jāmaksā 500 eiro liela soda nauda. Jāmin, ka sodu piespriešana Latvijas - Igaunijas basketbola līgā ir retums.
Mārcis Vītols līdz ar diskvalifikāciju izlaidīs pirmo Latvijas - Igaunijas basketbola līgas ceturtdaļfināla sērijas spēli pret Tallinas "TalTech", kas paredzēta jau šovakar jeb 18. martā. Pusfinālā iekļūs uzvaretāja sērijā līdz divām uzvarām. Tartu klubs piektdien ceturtdaļfināla sēriju uzsāks pret Pērnavas "Transcom".