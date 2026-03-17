Paralimpisko spēļu medaļniece Poļina Rožkova laimīga, ka 14 gadu ilgais darbs atmaksājies
Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu bronzas medaļniece ratiņkērlinga jaukto pāru sacensībās Poļina Rožkova pēc atgriešanās Latvijā uzsvēra, ka ilgus gadus veiktais darbs beidzot ir atmaksājies.
Rožkova kopā ar Agri Lasmanu Milānas un Kortīnas d'Ampeco spēlēs izcīnīja Latvijai pirmās medaļas paralimpiskajās spēlēs, jaukto pāru sacensībās tiekot pie bronzas.
"Esmu laimīga par paveikto darbu, par 14 gados paveikto, kas beidzot ir atmaksājies," pēc atgriešanās mājās sarunā ar Latvijas Televīziju (LTV) sacīja Rožkova. "Mums bija 2023. gada pasaules čempionāta zelts, un tagad jubilejas paralimpiskajās spēlēs bronza. Esmu ļoti priecīga."
Tikmēr Lasmans norādīja, ka medaļas tika izcīnītas, pateicoties stratēģijas maiņai pēc pirmajām trim spēlēm, kurās tika zaudēts. "Pamainījām secību un tad katra spēle bija kā fināls," teica Lasmans. "Un tikām līdz medaļu spēlēm."
Rožkova un Lasmans cīņā par trešo vietu ekstra endā ar 11:10 pārspēja ASV komandu, izcīnot Latvijai pirmo medaļu ziemas paralimpiskajās spēlēs. Pēc septiņām aizvadītām spēļu kārtām Latvijas ratiņkērlingisti ar bilanci 4-3 ierindojās ceturtajā pozīcijā, iekļūstot pusfinālā, kurā ar 3:8 piekāpās Ķīnai.
Svētdien aizvadītajā paralimpisko spēļu noslēguma ceremonijā Latvijas delegācija nepiedalījās.