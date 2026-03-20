16 gadus vecais Rihards Lozbers izcīnījis 21. vietu Pasaules kausa pēdējā posma sprintā
Latvijas biatlonists Rihards Lozbers piektdien Norvēģijā notiekošajā Pasaules kausa biatlonā sezonas pēdējā, devītajā, posmā desmit kilometru sprintā ieņēma 21. vietu, bet Andrejs Rastorgujevs un Renārs Birkentāls ierindojās attiecīgi 37. un 50. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja norvēģis Sturla Holms Lēgreids, kurš vienīgo kļūdu pieļāva šaušanā guļus un finišu sasniedza pēc 25 minūtēm un 21,4 sekundēm. Lēgreids arī nodrošināja Mazo kristāla globusu sprinta ieskaitē. Otrais, atpaliekot 3,9 sekundes, bija francūzis Emiljēns Žakelēns, bet viņa tautietis Ēriks Pero bija ar 4,6 sekundēm lēnāks un bija trešais. Lozbers, kurš sestdien atzīmēs 17 gadu dzimšanas dienu, abās ugunslīnijās šāva nekļūdīgi un finišā bija par minūti un 31,2 sekundēm lēnāks nekā Lēgreids.
Rastorgujevs šaušanā guļus aizvēra visus mērķus, bet šaušanā stāvus kļūdījās vienu reizi un finišā zaudēja uzvarētājam divas minūtes un 4,5 sekundes. Savukārt Birkentāls abās šaušanās pieļāva pa vienai kļūdai un piekāpās divas minūtes un 24,6 sekundes.
Sprinta kopvērtējumā pirmo vietu ar 356 punktiem ieņēma Lēgreids, kuram otrajā vietā ar tādu pašu punktu skaitu sekoja zviedrs Sebastians Sāmuelsons. Birkentālam 43 punkti dod 38. vietu, Rastorgujevs ar 26 punktiem ierindojas 51. pozīcijā, bet Lozbers ar ar 20 punktiem ir par četrām vietām zemāk.
Visu disciplīnu summā pirmo vietu ar 1123 punktiem saglabā Pero, kamēr otrais ar 855 punktiem ir Sāmuelsons. Rastorgujevs ar 137 punktiem ieņem 36. vietu, Birkentāls ar 113 punktiem ir 43. vietā, bet Lozberam, kurš ir vēsturē jaunākais punktu guvējs Pasaules kausā, 30 punkti dod 68. vietu. Pasaules kausa devītā posma turpinājumā sestdien paredzētas iedzīšanas sacensības, bet svētdien sezona noslēgsies ar masu startu.